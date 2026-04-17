Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: 2-2 Beraberlik

17.04.2026 22:27
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe evinde karşılaştığı Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Antonio Augusto orta sahada topla ilerleyip pasını sol kanattaki Valentin Mihaila'ya aktardı. Mihaila'nın yerden ortasında kale önünde bulunan Ali Sowe'un tek vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

69. dakikada Talisca'nın ceza sahası dışı sağ tarafından kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden meşin yuvarlağı kaleci Fofana kornere çeldi.

72. dakikada orta sahada Talisca'ya yaptığı hareket sonrasında hakem Adnan Deniz Kayatepe, Samet Akaydin'a sarı kart gösterdi. Maçta ikinci sarı kartını gören Samet, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

74. dakikada ceza sahası içinde Talisca, Taylan Antalyalı'nın müdahalesiyle yerde kaldı. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Adnan Deniz Kayatepe penaltı noktasını gösterdi.

80. dakikada penaltıda topun başına geçen Talisca'nın vuruşunda meşin yuvarlak sağ taraftan ağlarla buluştu 1-1

83. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte bulunan Levent Mercan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

86. dakikada Talisca'nın ara pasında sağ taraftan defansın arkasına sarkan Musaba'nın son çizgiye inip çevirdiği topu kale önünde Kerem Aktürkoğlu ağlara gönderdi. 2-1

90+8. dakikada Yahia Fofana'nın kendi yarı alanından uzun kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Modibo Sagnan'ın kafa vuruşunda kaleci Ederson'un üzerinden geçen top ağlara gitti. 2-2

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Bersan Duran, Bilal Gölen

Fenerbahçe: Ederson, Nelson Semedo (Mert Müldür dk. 90+7), Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Archie Brown (Levent Mercan dk. 55), N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, Dorgeles Nene (Anthony Musaba dk. 55), Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca (Oğuz Aydın dk. 90+7), Sidiki Cherif (İsmail Yüksek dk. 69)

Yedekler: Mert Günok, Tarık Çetin, Yiğit Efe Demir, Kamil Efe Üregen, Fred

Teknik Direktör: Domenico Tedesco

Çaykur Rizespor: Yahia Fofana, Mithat Pala, Attila Mocsi, Samet Akaydin, Casper Hojer (Taha Şahin dk. 87), Taylan Antalyalı (Emir Ortakaya dk. 82), Ibrahim Olawoyin (Adedire Mebude dk. 90+1), Qazim Laçi, Antonio Augusto (Giannis Papanikolaou dk. 82), Valentin Mihaila (Modibo Sagnan dk 82), Ali Sowe

Yedekler: Erdem Canpolat, Muhamed Buljubasic, Halil Dervişoğlu, Frantzdy Pierrot, Furkan Orak

Teknik Direktör: Recep Uçar

Goller: Talisca (dk. 80 pen.), Kerem Aktürkoğlu (dk. 86) (Fenerbahçe), Ali Sowe (dk. 47), Modibo Sagnan (dk. 90+8) (Çaykur Rizespor)

Kırmızı kart: Samet Akaydin (dk. 72) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Talisca (Fenerbahçe), Taylan Antalyalı, Antonio Augusto, Casper Hojer, Recep Uçar, Yahia Fofana (Çaykur Rizespor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

