Fenerbahçe - Çaykur Rizespor Maçı - Son Dakika
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Fenerbahçe - Çaykur Rizespor Maçı

Fenerbahçe, Rizespor ile 22. haftada 46 puan mücadelesi verecek. İstatistiklerde üstün.

01.02.2025 11:48
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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek Fenerbahçe, rakibiyle 46. puan mücadelesine çıkacak.

Fenerbahçe, iki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 45 lig maçında 30 kez sahadan galibiyetle ayrılırken 8 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

Çaykur Rizespor, sarı-lacivertli rakibi karşısında 7 maçta sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

İstanbul temsilcisi, Rize ekibine 45 maçta 102 gol atarken kalesinde 43 gol gördü.

Kadıköy'deki maçlar

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile ligde bugüne kadar taraftarı önünde 22 maç oynadı.

Sarı-lacivertliler, taraftarı önündeki maçların 17'sinden galibiyetle ayrılırken 3 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Karadeniz temsilcisi, 2 müsabakada 3 puana uzanmayı başardı.

Fenerbahçe bu maçlarda 50 gol sevinci yaşarken Çaykur Rizespor, rakibinin filelerini 18 kez havalandırdı.

Tekrar edilen maç

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor arasında 2003-04 sezonunda İstanbul'da oynanan lig maçında az karşılaşılan bir durum yaşandı.

Mücadelenin hakemi Ali Aydın, Kadıköy'de 8 Kasım 2003'te oynanan ve 1-1 sonuçlanan maçta 86. dakikada ikinci sarı kartla cezalandırdığı Çaykur Rizesporlu futbolcu Gustavo Anders Victoria Rave'ye kırmızı kart göstermedi.

Türkiye Futbol Federasyonu, kural hatası gerekçesiyle karşılaşmanın tekrarına karar verdi.

Sarı-lacivertli takım, 18 Ocak 2004'te oynanan tekrar maçını, 4-1 kazandı.

Farklı galibiyetler

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında en farklı skorlu galibiyetlerini 1986-87 sezonunda İstanbul'da ve 2021-22 sezonunda deplasmanda 6-0'lık skorlarla aldı.

Çaykur Rizespor ise 2018-19 sezonunun ilk yarısında sahasındaki maçı 3-0 kazanarak sarı-lacivertli rakibi karşısında en farklı skorlu galibiyetini elde etti.

Fenerbahçe, geçen sezonun ilk yarısında sahasında ve bu sezonun ilk yarısında Rize'de oynanan maçları 5-0'lık skorlarla kazanmayı başardı.

Son 14 maçta beraberlik çıkmadı

Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor arasında ligde oynanan son 14 karşılaşmada Fenerbahçe, 13 kez galip gelirken 1 maçı Çaykur Rizespor kazandı.

Bu maçlarda Fenerbahçe 43 gol kaydederken, Çaykur Rizespor 12 gol sevinci yaşadı.

İki takım arasında berabere biten son müsabaka 23 Ağustos 2015'te Rize'de oynandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe - Çaykur Rizespor Maçı - Son Dakika

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