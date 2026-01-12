Kış transfer döneminde kadro planlamasına devam eden Fenerbahçe'de iki ayrılığın ardından gözler yeni gelişmelere çevrildi. Sarı-lacivertlilerde bu kez kadro dışı kaldığı ifade edilen Rodrigo Becao'nun durumu gündem oldu.
İddiaya göre Brezilya ekibi Internacional, kadrosunu güçlendirmek için Becao'yu transfer listesine aldı. ESPN'in haberine göre Internacional'in, Rodrigo Becao'nun transfer şartlarını öğrenmek üzere görüşmelere başlama kararı aldığı belirtildi.
Haberde Internacional'in, 29 yaşındaki savunmacıyı tek sezonluk kiralamak istediği öne sürüldü. Taraflar arasında temasların başlaması halinde sürecin kısa sürede netleşebileceği ifade edildi.
Rodrigo Becao, 2023 yılında Udinese'den Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Sarı-lacivertli kulüple 2028'e kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun bu sezon 1 maçta 6 dakika süre aldığı kaydedildi.
2018'de altyapısından yetiştiği Bahia'dan CSKA Moskova'ya transfer olarak Avrupa kariyerine başlayan Becao, o tarihten bu yana Brezilya dışında forma giyiyor. Transferin gerçekleşmesi halinde deneyimli stoperin 7,5 yıl sonra ülkesine dönmüş olacağı belirtildi.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'de 3. ayrılık kapıda! 7,5 yıl sonra ülkesine dönüyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)