Fenerbahçe'de 3. ayrılık kapıda! 7,5 yıl sonra ülkesine dönüyor
Fenerbahçe'de 3. ayrılık kapıda! 7,5 yıl sonra ülkesine dönüyor

12.01.2026 14:35
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve İrfan Can Eğribayat'ın ayrılıklarının ardından üçüncü veda ihtimali gündeme geldi. Rodrigo Becao'nun ülkesi Brezilya'ya dönebileceği iddia edildi. Brezilya ekibi Internacional, Becao'yu transfer listesine aldığı ve transfer şartlarını öğrenmek üzere görüşmelere başlayacağı belirtildi. Becao'nun bu sezon Fenerbahçe'de sadece 6 dakika süre aldığı ve transferin gerçekleşmesi halinde 7,5 yıl sonra ülkesine dönebileceği ifade edildi.

Kış transfer döneminde kadro planlamasına devam eden Fenerbahçe'de iki ayrılığın ardından gözler yeni gelişmelere çevrildi. Sarı-lacivertlilerde bu kez kadro dışı kaldığı ifade edilen Rodrigo Becao'nun durumu gündem oldu.

ESPN: INTERNACIONAL ŞARTLARI SORMAYA HAZIRLANIYOR

İddiaya göre Brezilya ekibi Internacional, kadrosunu güçlendirmek için Becao'yu transfer listesine aldı. ESPN'in haberine göre Internacional'in, Rodrigo Becao'nun transfer şartlarını öğrenmek üzere görüşmelere başlama kararı aldığı belirtildi.

KİRALIK FORMÜLÜ ÖNE ÇIKIYOR

Haberde Internacional'in, 29 yaşındaki savunmacıyı tek sezonluk kiralamak istediği öne sürüldü. Taraflar arasında temasların başlaması halinde sürecin kısa sürede netleşebileceği ifade edildi.

FENERBAHÇE'DE BU SEZON 6 DAKİKA

Rodrigo Becao, 2023 yılında Udinese'den Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Sarı-lacivertli kulüple 2028'e kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun bu sezon 1 maçta 6 dakika süre aldığı kaydedildi.

7,5 YIL SONRA BREZİLYA'YA DÖNÜŞ OLABİLİR

2018'de altyapısından yetiştiği Bahia'dan CSKA Moskova'ya transfer olarak Avrupa kariyerine başlayan Becao, o tarihten bu yana Brezilya dışında forma giyiyor. Transferin gerçekleşmesi halinde deneyimli stoperin 7,5 yıl sonra ülkesine dönmüş olacağı belirtildi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • B36427575u. B36427575u.:
    çok pişman olacağız cok 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
