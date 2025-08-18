Fenerbahçe\'de 4 ayrılık birden! Mourinho biletlerini kesti

Süper Lig devi Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlama çalışmaları devam ederken sıcak bir gelişme yaşandı.

4 İSMİN BİLETİ KESİLDİ

A Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, hazırladığı raporda 4 ismin takımdan ayrılmasına onay verdi. Portekizli teknik adamın raporu doğrultusunda kadro planlamaları arasında yer almayan Emre Mor, Mimovic, Cengiz Ünder ve Diego Carlos'un takımdan yollanacağı belirtildi.

TAKIM ARAMALARINA BAŞLADILAR

Mourinho'nun bu oyuncuları Göztepe maçı kamp kadrosuna dahil etmemesi ayrılığa yeşil ışık yaktı. Sarı-lacivertli yönetim, oyuncuların menajerleriyle görüşerek kendilerine kulüp bulmalarını istedi.