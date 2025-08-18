Süper Lig devi Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlama çalışmaları devam ederken sıcak bir gelişme yaşandı.
A Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, hazırladığı raporda 4 ismin takımdan ayrılmasına onay verdi. Portekizli teknik adamın raporu doğrultusunda kadro planlamaları arasında yer almayan Emre Mor, Mimovic, Cengiz Ünder ve Diego Carlos'un takımdan yollanacağı belirtildi.
Mourinho'nun bu oyuncuları Göztepe maçı kamp kadrosuna dahil etmemesi ayrılığa yeşil ışık yaktı. Sarı-lacivertli yönetim, oyuncuların menajerleriyle görüşerek kendilerine kulüp bulmalarını istedi.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'de 4 ayrılık birden! Mourinho biletlerini kesti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?