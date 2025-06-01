Fenerbahçe\'de 7 ayrılık üst üste açıklandı

Sezonu istediği gibi noktalayamayan Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nda 7 ayrılık birden açıklandı.

7 İSİMLE VEDALAŞILDI

Sarı-lacivertlilerde yaprak dökümü yaşanırken, Meliha Diken, Dicle Nur Babat, Magdalena Stysiak, Hristina Vuchkova, Bojana Drca, Elitsa Atanasijevic ve Özlem Güven ile yolların ayrıldığı açıklandı. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Sporcularımıza kulübümüze yaptıkları katkılardan ötürü teşekkür ediyor, kariyerlerinin bundan sonraki bölümünde kendilerine başarılar diliyoruz." ifadeleri kullandıldı.

Fenerbahçe'de takımdan ayrılan isimlerin yerine anlaşılan isimlerin kısa bir süre içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.