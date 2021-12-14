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Fenerbahçe'de bireysel hatalar soyunma odasında tartışma yarattı! - Son Dakika

Fenerbahçe'de bireysel hatalar soyunma odasında tartışma yarattı!

14.12.2021 15:40
Fenerbahçe'de bireysel hatalar soyunma odasında tartışma yarattı!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında Gaziantep FK'ya deplasmanda 3-2 yenildi. Yapılan bireysel hatalar sarı-lacivertli takıma pahalıya patladı. Kalesinde gördüğü gollerin tamamını bireysel hata kaynaklı yiyen Fenerbahçe, maç sonunda soyunma odasında bu durumu tartıştı. Özellikle kaptan Mesut Özil'in yaptığı konuşma dikkat çekti.

FB Spor'un haberine göre Süper Lig'in 16. haftasında Gaziantep FK'ya 3-2 yenilen Fenerbahçe'de kritik deplasmanda yapılan bireysel hataların pişmanlığı devam ediyor. Fenerbahçe'de Gaziantep FK karşısında alınan mağlubiyet sonrası soyunma odasında başta kaptan Mesut olmak üzere sahada yapılan hatalara tepki ve üzüntü vardı. Fenerbahçe'nin bu kadar bireysel hata yapamayacağı görüşünde olan oyuncu grubu, büyük bir fırsatı kaçırmanın üzüntüsünü yaşarken soyunma odasında tansiyonun yükseldiği konuşmalar yaşandı.

MESUT ÖZİL: YAKIŞMADI

Hürriyet'in haberine göre; kaptan Mesut Özil, takım arkadaşları ile yüksek sesle bir konuşma yaparken, sonuçların Fenerbahçe'ye yakışmadığını dile getirdi.

Fenerbahçe'de bireysel hatalar soyunma odasında tartışma yarattı!

ÖĞRENCİLERİYLE BİRLİKTE ÜZÜLDÜ

Teknik Direktör Vitor Pereira ise oyuncuları ile birlikte üzüntü yaşarken, Gaziantep FK mücadelesini yaptıkları bireysel hatalarla rakibe kendilerinin verdiğini söyledi. Gece geç saatlerde Antep'ten dönen sarı lacivertliler, Beşiktaş maçının hazırlıklarına yarın başlayacak. Takıma dönüş sürecinde olan Enner Valencia ise çalışmalarına Samandıra'da devam etti.

Fenerbahçe'de bireysel hatalar soyunma odasında tartışma yarattı!

FENERBAHÇE'Yİ YIKAN 3 HATA

Süper Lig'in 16. haftasında Gaziantep FK'ya 3-2 mağlup olan Fenerbahçe'de yenilen tüm gollerde oyuncuların bireysel hatası damga vurdu.

1- DAKiKA 7: Gustavo'nun hatalı pasında topu kontrol eden Figuiredo, kaleci Berke'nin ileri çıktığını görünce 45 metreden vurup boş kaleye golü attı: 1-0.

2- DAKiKA 53: Muhammet'in kullandığı serbest atış sonrası Figuiredo, ceza sahasında Ferdi'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Verilen penaltı sonrası Maxim'in golüyle skor 2-1'e geldi.

3- DAKiKA 72: Kim'in hatalı kafa pasında topu yakalayan Figuerido ile başlayan atakta Muhammet-Furkan paslaşması sonucu topla son buluşan Figuerido, kalecinin sağından topu filelere gönderdi: 3-2.

Fenerbahçe'de bireysel hatalar soyunma odasında tartışma yarattı!

BERKE ÖZER BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Mücadelenin henüz 8. dakikasında sahalarda ender rastlanan bir gol atıldı. Gaziantep FK'da Figueiredo, Fenerbahçe kalecisi Berke Özer'in önde olduğunu gördü ve direkt kaleye vurdu. Figueredo'nun yaklaşık 43 metreden yaptığı vuruşta Berke Özer'in üzerinden top ağlarla buluştu. Gol sonrası Berke büyük üzüntü yaşadı.

Fenerbahçe'de bireysel hatalar soyunma odasında tartışma yarattı!

Vítor Pereira, Mesut Özil, Fenerbahçe, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de bireysel hatalar soyunma odasında tartışma yarattı! - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de bireysel hatalar soyunma odasında tartışma yarattı! - Son Dakika
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