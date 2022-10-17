Jesus'un yıldızını parlattığı Fenerbahçeli futbolcuya İspanyol takımları talip oldu - Son Dakika
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Jesus'un yıldızını parlattığı Fenerbahçeli futbolcuya İspanyol takımları talip oldu

17.10.2022 13:05

Fenerbahçe'de bu sezonun parlayan ismi olan İsmail Yüksek'e La Liga'dan iki takım talip oldu. 23 yaşındaki futbolcu Bursaspor'a kiralık olarak giderken, "Stilime orası uygun" demişti.

Fenerbahçe forması giyen İsmail Yüksek, Jorge Jesus'un gözüne girerek formayı kapmıştı. 2 ayda hem büyük gelişim gösteren hem de takımın önemli parçalarından biri haline gelen İsmail'e İspanya'dan 2 talip çıktı: Celta Vigo ve Villarreal.

TEKLİF YAPACAKLAR

İsmail'in oynadığı maçları tribünden takip eden iki kulübün yetkilileri, raporlarını topluyor ve devre arası için transfer planı yapıyor. İsmail'in mevcut piyasa değeri Transfermarkt'a göre 2.3 milyon euro.

"HEDEFİM ORADA OYNAMAK" DEMİŞTİ

Genç oyuncu 2021 yılında Bursaspor'a kiralık olarak giderken bir röportaj vermiş ve, "Avrupa'da oynama hayalim elbette var. Stilime La Liga uygun diye düşünüyorum. Hedefim orada oynamak" demişti.

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SÖZLEŞMESİ UZATILACAK

Fenerbahçe yönetimi, sözleşme yenilemek için 4 oyuncusuyla masaya oturacak. Avrupa ve ligde yoluna kayıpsız devam eden Fenerbahçe'de rota iç transfere çevrilmiş durumda... Bu isimlerden biri de İsmail Yüksek... Genç yıldızın 2025'te bitecek sözleşmesi 2027'ye kadar uzatılacak ve 200 bin TL'lik yıllık ücreti 5 milyon TL seviyelerine çıkarılacak.

YORUMLAR (1)
  • süleyman hakan gökşen: 200.000 TL ye oyuncu bulunabiliyorsa, neden başka yerlerde de arama yapmıyorsunuz ? Cevap Yaz 10 0 Yayından Kaldır
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İsmail Yüksek, Jorge Jesus, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jesus'un yıldızını parlattığı Fenerbahçeli futbolcuya İspanyol takımları talip oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Jesus'un yıldızını parlattığı Fenerbahçeli futbolcuya İspanyol takımları talip oldu - Son Dakika
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