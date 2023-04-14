Jorge Jesus'un adının sık sık Flamengo ile anılması sonra sarı-lacivertli yönetim, Portekizli hocayla yolların ayrılması ihtimaline karşı B planı hazırlıyor.
Goal Brasil'in muhabiri Raisa Simplicio'nun haberine göre, Ali Koç, Jorge Jesus'tan sözleşme yenileme konusundaki kararını verirken hızlı olmasını istedi. Portekizli hocadan gelecek olumsuz bir cevaba karşın ise sarı-lacivertliler alternatif bir isim üzerinde duruyor.
Fenerbahçe'nin Jorge Jesus ile yolların ayrılması durumunda hedefinde bir başka Portekizli hoca Pedro Martins olduğu iddia edildi. Olympiakos ile 2018-2022 yılları arasında 3 lig şampiyonluğu yaşayan Martins'in görevine, ağustos ayında Maccabi Haifa'ya yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne ikinci eleme turunda veda edince son verilmişti.
Kasım ayından bu yana Katar ekibi Al-Gharafa'yı çalıştıran Pedro Martins, 18 hafta sonunda 29 puan topladı. Al-Gharafa, Katar'da lig lideri Al-Duhail'in 13 puan gerisinde 4. sırada yer alıyor.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'de çok konuşulacak iddia! Jorge Jesus'un yerine gelecek isim belli oldu - Son Dakika