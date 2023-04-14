Fenerbahçe'de çok konuşulacak iddia! Jorge Jesus'un yerine gelecek isim belli oldu - Son Dakika
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Fenerbahçe'de çok konuşulacak iddia! Jorge Jesus'un yerine gelecek isim belli oldu

14.04.2023 11:17

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ile sezon sonunda yolların ayrılması halinde hedefte bir başka Portekizli çalıştırıcı Pedro Martins'in olduğu öne sürüldü.

Jorge Jesus'un adının sık sık Flamengo ile anılması sonra sarı-lacivertli yönetim, Portekizli hocayla yolların ayrılması ihtimaline karşı B planı hazırlıyor.

JESUS'A ELİNİ ÇABUK TUT UYARISI

Goal Brasil'in muhabiri Raisa Simplicio'nun haberine göre, Ali Koç, Jorge Jesus'tan sözleşme yenileme konusundaki kararını verirken hızlı olmasını istedi. Portekizli hocadan gelecek olumsuz bir cevaba karşın ise sarı-lacivertliler alternatif bir isim üzerinde duruyor.

PEDRO MARTINS İDDİASI

Fenerbahçe'nin Jorge Jesus ile yolların ayrılması durumunda hedefinde bir başka Portekizli hoca Pedro Martins olduğu iddia edildi. Olympiakos ile 2018-2022 yılları arasında 3 lig şampiyonluğu yaşayan Martins'in görevine, ağustos ayında Maccabi Haifa'ya yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne ikinci eleme turunda veda edince son verilmişti.

KATAR LİGİ'NDE 4. SIRADA

Kasım ayından bu yana Katar ekibi Al-Gharafa'yı çalıştıran Pedro Martins, 18 hafta sonunda 29 puan topladı. Al-Gharafa, Katar'da lig lideri Al-Duhail'in 13 puan gerisinde 4. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe'de bomba iddia! Jorge Jesus giderse yerine gelecek isim bile belli
Fenerbahçe'de bomba iddia! Jorge Jesus giderse yerine gelecek isim bile belli
Fenerbahçe'de bomba iddia! Jorge Jesus giderse yerine gelecek isim bile belli
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Son Dakika Spor Fenerbahçe'de çok konuşulacak iddia! Jorge Jesus'un yerine gelecek isim belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de çok konuşulacak iddia! Jorge Jesus'un yerine gelecek isim belli oldu - Son Dakika
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