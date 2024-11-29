Fenerbahçe\'de Fred cezalı duruma düştü

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UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Çek ekibi Slavia Prag'a konuk olan Fenerbahçe'ye Brezilyalı yıldızı Fred'den kötü haber geldi.

CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Maçın 41. dakikasında Dzeko'nun yerde kalması sonrası itirazlarda bulunan Edin Dzeko, Fred, ve Sandro Zufic, hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Bu kartın ardından sınırda olan tecrübeli orta saha, UEFA Avrupa Ligi'nde cezalı duruma düştü. 31 yaşındaki futbolcu, Athletic Bilbao maçında forma giyemeyecek.