Galatasaray'ın Beşiktaş'ı mağlup etmesiyle zirvenin 7 puan gerisine düşen Fenerbahçe, kendi sahasında ligin zorlu takımlarından Samsunspor'u konuk edecek.
Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, ligde son olarak oynadığı Kasımpaşa ve Antalyaspor maçlarının ilk yarılarını adeta çöpe atmış, ikinci yarıda da istediği skoru alamayarak her iki maçta da puan kaybetmişti. Şampiyonluk yolunda ağır bir fatura ödeyen Tedesco, Samsunspor karşılaşmasında işi bu kez şansa bırakmak istemiyor.
Bu doğrultuda Fenerbahçe, teknik direktör Tedesco'nun da isteği doğrultusunda Samsunspor karşısında taraftarının da itici gücünü arkasına alıp ilk yarıdan istediği skoru alarak maçı koparmayı hedefliyor. Tedesco'nun, öğrencilerine baskılı başlayıp, rakip yarı sahada oynamalarını gerektiğini anlattığı öğrenildi.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'de galibiyetin anahtarı ilk 45 dakika - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?