Fenerbahçe'de galibiyetin anahtarı ilk 45 dakika - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe'de galibiyetin anahtarı ilk 45 dakika

Haberin Videosunu İzleyin
Fenerbahçe\'de galibiyetin anahtarı ilk 45 dakika
08.03.2026 15:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Fenerbahçe\'de galibiyetin anahtarı ilk 45 dakika
Haber Videosu

Kasımpaşa ve Antalyaspor maçlarında puan kaybeden ve bu iki maçında ilk yarılarında beklenen oyunu ortaya koyamayan Fenerbahçe, Samsunspor maçında farklı bir oyun planına geçiyor. Sarı-lacivertliler, Domenico Tedesco önderliğinde Samsunspor mücadelesine hızlı bir başlangıç yaparak ilk yarıdan skoru eline almayı hedefliyor.

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı mağlup etmesiyle zirvenin 7 puan gerisine düşen Fenerbahçe, kendi sahasında ligin zorlu takımlarından Samsunspor'u konuk edecek.

SON İKİ MAÇTA DA İLK YARILAR ÇÖPE ATILMIŞTI

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, ligde son olarak oynadığı Kasımpaşa ve Antalyaspor maçlarının ilk yarılarını adeta çöpe atmış, ikinci yarıda da istediği skoru alamayarak her iki maçta da puan kaybetmişti. Şampiyonluk yolunda ağır bir fatura ödeyen Tedesco, Samsunspor karşılaşmasında işi bu kez şansa bırakmak istemiyor.

HEDEF İLK 45 DAKİKADA SKORU ALMAK

Bu doğrultuda Fenerbahçe, teknik direktör Tedesco'nun da isteği doğrultusunda Samsunspor karşısında taraftarının da itici gücünü arkasına alıp ilk yarıdan istediği skoru alarak maçı koparmayı hedefliyor. Tedesco'nun, öğrencilerine baskılı başlayıp, rakip yarı sahada oynamalarını gerektiğini anlattığı öğrenildi.

Domenico Tedesco, Antalyaspor, Samsunspor, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de galibiyetin anahtarı ilk 45 dakika - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump zor durumda Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt Trump zor durumda! Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt
İspanya’nın ardından Avrupa’nın en büyük ülkesi de Trump’a sırt döndü İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
Savaş sürerken ABD’den İsrail’e 2 milyar dolarlık bomba satışı Savaş sürerken ABD'den İsrail'e 2 milyar dolarlık bomba satışı
Resmen alay etti Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak Resmen alay etti! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak
İki “kıyamet balığı“ sahile vurdu İki "kıyamet balığı" sahile vurdu
Çinli profesörden bomba yorum: Trump’ın kazandığı savaş yok, bu da öyle olacak Çinli profesörden bomba yorum: Trump'ın kazandığı savaş yok, bu da öyle olacak
Bakan Çiftçi teravihten sonra böyle Kur’an-ı Kerim okudu Bakan Çiftçi teravihten sonra böyle Kur'an-ı Kerim okudu

15:54
İran İsrail’in kalbini vurdu Kentte yıkım büyük, dev çukur oluştu
İran İsrail'in kalbini vurdu! Kentte yıkım büyük, dev çukur oluştu
15:16
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
14:45
Savaşın kana buladığı ülke Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
Savaşın kana buladığı ülke! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
14:35
İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran’ı satan 2 ülke
İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran'ı satan 2 ülke
14:29
İsrail basınından olay iddia: Birleşik Arap Emirlikleri, İran hedeflerine saldırdı
İsrail basınından olay iddia: Birleşik Arap Emirlikleri, İran hedeflerine saldırdı
14:18
Ateş nehirlerinden sonra petrol yağmuru İran Kızılayı’ndan “zehir“ uyarısı geldi
Ateş nehirlerinden sonra petrol yağmuru! İran Kızılayı'ndan "zehir" uyarısı geldi
13:33
İngiliz üssünü vuran İHA ile ilgili gündem yaratacak detay
İngiliz üssünü vuran İHA ile ilgili gündem yaratacak detay
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 16:10:08. #7.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'de galibiyetin anahtarı ilk 45 dakika - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.