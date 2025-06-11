Fenerbahçe'de gerilim arttı! Mahmut Uslu Ali Koç'a ateş püskürdü - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe'de gerilim arttı! Mahmut Uslu Ali Koç'a ateş püskürdü

Fenerbahçe\'de gerilim arttı! Mahmut Uslu Ali Koç\'a ateş püskürdü
11.06.2025 20:38
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Fenerbahçe Başkan Adayı Mahmut Uslu, mevcut başkan Ali Koç ile ilgili olay açıklamalarda bulundu. Ali Koç'u sert eleştiren Mahmut Uslu, ''Burası Koç Spor Kulübü değil, Fenerbahçe Spor Kulübü.'' dedi.

Fenerbahçe Başkan Adayı Mahmut Uslu, gündeme dair konuşurken çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ekol Sports'a konuşan Mahmut Uslu, Başkan Ali Koç'u sert bir dille eleştirdi.

"BURASI KOÇ SPOR DEĞİL"

Mahmut Uslu yaptığı açıklamada,"Burası Koç Spor Kulübü değil, Fenerbahçe Spor Kulübü." dedi.

"SABRIMI TAŞIRMASIN"

Ali Koç'un "yalan makinesini patlatır" sözlerine de cevap veren Mahmut Uslu, "Benim sabrımı taşırmasın. Konuşursam ağır konuşurum. O beni tanır. Kimin kimi patlatacağını o zaman görürüz." ifadelerini kullandı. Bu sözler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Mahmut Uslu, Olağanüstü kongreye gidilmesi durumunda Fenerbahçe'ye başkan adayı olduğunu açıklamıştı.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'de gerilim arttı! Mahmut Uslu Ali Koç'a ateş püskürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Burak:
    Kadıköy serilerimiz bitti, herkesin şampiyonluklarını izledik, mahvettiniz arsızlar. 300 milyon borçla aldın, son açıkladığınız 500 oldu! Yaptığınız fiyasko transferle borcu katlayan sizsiniz. Arsa arazi satıp, sermaye arttırımı yapıp herkes borcu sıfırlar size ne gerek var? İhraç talebiyle sevk edin şunu içim anca soğur. Zengin de çok biri gider diğeri gelir. Aradığımız akıl vizyon, takımın motivasyonunu bozmayacak kenetlendirecek isimler 37 0 Yanıtla
  • Alperen Umut:
    Yiğin birbirinizi beter olun 21 15 Yanıtla
  • MetinAliFeyyaz:
    kötü giderken taraftar olarak hep isyan ettik biçok başkan antrenör değiştirdik, en bitik halimizle bile derbiler kupalar kazandık. FB şahısların eline kalmış, sahipler ortaklar yönetiyormuş gibi ruhsuz bi şeye büründü. değişim olmadan da düzelmez dibe gider, değişim yeni bi motivasyon katar 34 0 Yanıtla
  • Sinan:
    oyun oynar gibi keyfine takılıyorlar bi de kibirlerinden geçilmiyor. güya para veriyor, borç ikiye katlanmış. samatta frey ademi vizyonsuz transferler, 6s yıldızlar getirince onlardan görüp daha iyi isimlere anca gidebildi ki o süreçte herkes şampiyon oldu. Burası sizin hobi alanınız değil, sahipli değil, halkın taraftarın takımı FENERBAHÇE! GİDECEKSİNİZ! 16 0 Yanıtla
  • astronot marslı:
    Açıklayacaksı madem bılıyon bişeler cık acıkla 11 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de gerilim arttı! Mahmut Uslu Ali Koç'a ateş püskürdü - Son Dakika
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