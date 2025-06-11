Fenerbahçe\'de gerilim arttı! Mahmut Uslu Ali Koç\'a ateş püskürdü

Sinan:

oyun oynar gibi keyfine takılıyorlar bi de kibirlerinden geçilmiyor. güya para veriyor, borç ikiye katlanmış. samatta frey ademi vizyonsuz transferler, 6s yıldızlar getirince onlardan görüp daha iyi isimlere anca gidebildi ki o süreçte herkes şampiyon oldu. Burası sizin hobi alanınız değil, sahipli değil, halkın taraftarın takımı FENERBAHÇE! GİDECEKSİNİZ!