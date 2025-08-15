Fenerbahçe\'de Göztepe maçı öncesi 7 eksik

Trendyol Süper Lig'in 2. hafta maçında Göztepe ile Fenerbahçe, cumartesi günü saat 21:30'da İzmir'de karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe, Göztepe ile deplasmanda oynayacağı maçın kadrosunu açıkladı. Sarı-lacivertlilerde Diego Carlos, Rodrigo Becao, Mert Müldür, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder, Emre Mor ve Ognjen Mimovic, kadroda yer almadı.
Fenerbahçe'nin kadrosu şu şekilde:
