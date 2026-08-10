Fenerbahçe'de İki Eksik
Fenerbahçe, Sturm Graz maçı öncesi Musaba ve Ederson'un kadroda yer almadığını açıkladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın deplasmanda Avusturya'nın Sturm Graz ekibiyle karşılaşacak Fenerbahçe'de 2 ismin kadroda yer almayacağı açıklandı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Anthony Musaba'nın ağrıları, Ederson'un ise viral enfeksiyon gerekçesiyle Graz kafilesinde yer almayacağı belirtildi.
Her iki oyuncunun da durumunun sağlık heyeti tarafından yakından takip edildiği kaydedildi.
Kaynak: AA
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