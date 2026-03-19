Fenerbahçe\'de ilk ayrılık belli! Tedesco, yıldız isme \'\'Güle güle\'\' dedi

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile gerçekleştirdiği kritik görüşmenin ardından görevine devam kararı alınan İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco, gelecek sezonun rotasını şimdiden çizmeye başladı. Gelecek sezon tamamen kendi takımını kurmak isteyen genç hoca, kadroda neşteri ilk olarak milli yıldıza vurdu.

KENDİ SİSTEMİNİ KURACAK

Saran ile yaptığı toplantıda tam yetki aldığı öğrenilen Tedesco'nun, mevcut kadro üzerindeki analizlerini tamamladığı ve yönetime kapsamlı bir rapor sunduğu belirtildi. İtalyan teknik adamın, kendi oyun felsefesine uyum sağlamayan isimlerle yolları ayırarak, transfer döneminde tamamen kendi istediği profillere yöneleceği öğrenildi.

İLK VEDA: OĞUZ AYDIN

Bu operasyonun ilk kurbanı ise geride bıraktığımız sezonda transfer edilen milli futbolcu Oğuz Aydın oldu. Edinilen bilgilere göre Tedesco, genç kanat oyuncusuyla özel bir görüşme gerçekleştirerek gelecek sezonun planlamasında kendisine yer olmadığını doğrudan bildirdi.

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon Jose Mourinho'nun prensi olan Oğuz Aydın, bu sezon neredeyse formayı unuttu. 33 maçta 1134 dakika süre alan 25 yaşındaki oyuncu, 3 asistlik skor katkısı üretti.