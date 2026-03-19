Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli! Tedesco, yıldız isme ''Güle güle'' dedi

19.03.2026 15:59
Sadettin Saran ile yaptığı görüşme sonucunda görevine devam eden Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, gelecek sezon tamamen kendi takımını kurmak istiyor. Bu doğrultuda mevcut kadro ile ilgili çalışmalarına başlayan İtalyan hoca, Oğuz Aydın'ı kadroda düşünmediğini yönetime ve milli yıldıza bildirdi.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile gerçekleştirdiği kritik görüşmenin ardından görevine devam kararı alınan İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco, gelecek sezonun rotasını şimdiden çizmeye başladı. Gelecek sezon tamamen kendi takımını kurmak isteyen genç hoca, kadroda neşteri ilk olarak milli yıldıza vurdu.

KENDİ SİSTEMİNİ KURACAK

Saran ile yaptığı toplantıda tam yetki aldığı öğrenilen Tedesco'nun, mevcut kadro üzerindeki analizlerini tamamladığı ve yönetime kapsamlı bir rapor sunduğu belirtildi. İtalyan teknik adamın, kendi oyun felsefesine uyum sağlamayan isimlerle yolları ayırarak, transfer döneminde tamamen kendi istediği profillere yöneleceği öğrenildi.

İLK VEDA: OĞUZ AYDIN

Bu operasyonun ilk kurbanı ise geride bıraktığımız sezonda transfer edilen milli futbolcu Oğuz Aydın oldu. Edinilen bilgilere göre Tedesco, genç kanat oyuncusuyla özel bir görüşme gerçekleştirerek gelecek sezonun planlamasında kendisine yer olmadığını doğrudan bildirdi.

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon Jose Mourinho'nun prensi olan Oğuz Aydın, bu sezon neredeyse formayı unuttu. 33 maçta 1134 dakika süre alan 25 yaşındaki oyuncu, 3 asistlik skor katkısı üretti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • çiüçiü çiüçiü:
    bu adamlar fb yi daha kötü hallere düşürmek için anlaşmışlar. inşallah seçimde başkan değişir de akıllı biri seçilir 20 2 Yanıtla
  • mw8sqfkhfb mw8sqfkhfb:
    allah fenerlilere sabır versin. 17 0 Yanıtla
  • Naci Tastan Naci Tastan:
    Oğuz Aydın'ında başını yediler, sisteme uymuyor diye takımın en iyi futbolcusunu gönderemezsiniz, santraforları sattınız şimdi santraforsuz maçları kayıp ettiniz 12 0 Yanıtla
  • Erbay Mercan Erbay Mercan:
    tek sorun oğuz aydın dı sanki takımda 10 0 Yanıtla
  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    gs alsin hemen 2 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
