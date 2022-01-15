Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın hedefi belli oldu: 1 haftada 9 puan

Vitor Pereira döneminde, inişli çıkışlı bir grafik çizerek zirvenin 17 puan gerisinde kalan Fenerbahçe , beyaz bir sayfa açabilmek umuduyla İsmail Kartal yönetiminde bugün ilk maçına çıkıyor.

GÖZLER İSMAİL KARTAL'DA

Bugün Antalya, çarşamba Altay, haftaya cumartesi günü de Sivas karşısında 60 yaşındaki teknik adamın sahaya süreceği kadro, oynatacağı sistem, kulübedeki davranışları, alınacak sonuçlar, maç önü ve maç sonu yapacağı konuşmalar önümüzdeki 6 aylık süreç için büyük önem taşıyor.

TAKIM ÜZERİNDEKİ ÖLÜ TOPRAĞINI ATMAK İSTİYOR

7 gün içinde oynanacak 3 maçtan 9 puan çıkararak takımın üzerindeki ölü toprağını atıp, camiaya umut sunmak isteyen Kartal, futbolculara da başarılı olacaklarına inandırmak istiyor.

ÖNEMLİ EKSİKLERİ VAR

F. Bahçe, bu akşam Antalyaspor'a konuk olacak. Sarı lacivertlilerde sakatlıkları süren Mert Hakan, Berisha, Crespo, Altay, grip olan Valencia, Novak ve besin zehirlenmesi geçiren Szalai yok. Antalya'da ise Doğukan, Ufuk, Bahadır ve Harun sakat.