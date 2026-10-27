Fenerbahçe'de Kartal taraftarlardan özür diledi, 6 puanlık fark kapanabilir dedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Fenerbahçe'de Kartal taraftarlardan özür diledi, 6 puanlık fark kapanabilir dedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki derbide Galatasaray'a 2-1 yenildi. Teknik direktör İsmail Kartal, kötü oynadıklarını ve mağlubiyeti hak ettiklerini söyleyip taraftarlardan özür diledi, aralarındaki 6 puanlık farkın kapanabileceğini belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki derbide konuk olduğu Galatasaray'a 2-1 yenilen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, kötü oynadıklarını ve mağlubiyeti hak ettiklerini söyledi.

RAMS Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kartal, "Maalesef maça istediğimiz gibi başlayamadık, bize yakışmayan bir ilk yarı oynadık. İkinci yarı biraz daha toparlanmaya çalıştık, önde baskılı oynamaya çalıştık ve bir gol bulduk. Sonunda burada istediğimiz sonucu alamamanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Kaybettik, hep beraber nedenlere niçinlere girmeden önümüze bakıyoruz. Bu maçı kapattık. Oynayacağımız Göztepe maçına konsantre olacağız." diye konuştu.

Sarı-lacivertli taraftarları üzdükleri için özür dileyen Kartal, şunları kaydetti:

"Değişikliklere biz teknik ekip olarak böyle karar verdik. Çıkış reçetesi olarak önümüzdeki maçlara bakıyoruz. Taraftarlarımıza kendimizi affettirmek istiyoruz. Şu anda sezonun bitmesine çok uzun bir süre var. Önümüzde çok maç var. Bu derbilerin ikinci yarıda da oynanacağını unutmamak gerekiyor. Derbi kazanmadan da bu ligde şampiyon olunuyor. Daha önce de olundu. Bu sene biz de olabiliriz. Çok üzgünüz. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Sonuçta Galatasaray ile aramızda 6 puanlık fark var. Üç puanlık sistemde bu kapanmayacak bir fark değil. Kötüydük, çok fazla konuşmaya da gerek yok."

Kaynak: AA
Trendyol Süper Ligİsmail KartalGalatasarayFenerbahçeSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bit pazarından 50 liraya aldığı çerçeve servet değerinde çıktı Bit pazarından 50 liraya aldığı çerçeve servet değerinde çıktı
Ülkenin konuştuğu Zeynep’ten dikkat çeken itiraf: Hepsinin gözünde... Ülkenin konuştuğu Zeynep'ten dikkat çeken itiraf: Hepsinin gözünde...
İbrahim Tatlıses’in klibindeki güzeldi Yıllar sonra ortaya çıktı İbrahim Tatlıses'in klibindeki güzeldi! Yıllar sonra ortaya çıktı
Ali Koç’un Gazze için söyledikleri alkış topladı Ali Koç'un Gazze için söyledikleri alkış topladı
Meclisin en genç milletvekili Rumeysa Kadak nişanlandı Meclisin en genç milletvekili Rumeysa Kadak nişanlandı
Derbi öncesi bomba görüntü Derbi öncesi bomba görüntü
01:12
Antalya’da hortum işçilerin kaldığı 2 konteyneri savurdu: 5 ölü, 1 yaralı
Antalya'da hortum işçilerin kaldığı 2 konteyneri savurdu: 5 ölü, 1 yaralı
23:39
Antalya’yı yağış ve fırtına vurdu Görüntüler korkunç
Antalya'yı yağış ve fırtına vurdu! Görüntüler korkunç
23:26
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi biter bitmez kavga çıktı
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi biter bitmez kavga çıktı
23:24
Puan farkı 6 Dev derbide kazanan Galatasaray
Puan farkı 6! Dev derbide kazanan Galatasaray
23:14
Bulgaristan’da eski milletvekili evinde öldürüldü: 3 şüpheliden ikisi Türk çıktı
Bulgaristan’da eski milletvekili evinde öldürüldü: 3 şüpheliden ikisi Türk çıktı
23:07
Türk aileye Vietnam’da şok Antik kent kıyafetleri nedeniyle alınmadılar
Türk aileye Vietnam'da şok! Antik kent kıyafetleri nedeniyle alınmadılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2026 01:43:36. #7.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Kartal taraftarlardan özür diledi, 6 puanlık fark kapanabilir dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei