RAMS Başakşehir'i 3-1 yenen Fenerbahçe'de Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 20 Aralık Cuma günü deplasmanda oynanacak zorlu Eyüpspor maçı öncesinde kalede de kriz yaşanıyor.
Başakşehir mücadelesinin ilk yarısında Dominik Livakovic sakatlanınca kaleye 21 yaşındaki Ertuğrul Çetin geçmişti. Karşılaşmanın ardından Teknik Direktör Jose Mourinho, Livakovic'in Eyüp maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.
Bu gelişmenin ardından tüm gözler İrfan Can Eğribayat ve Ertuğrul Çetin'e çevrildi. İrfan Can Eğribayat'ı zorlu maça yetiştirmek için sağlık heyeti adeta seferler olurken, teknik heyetin de olumsuz bir gelişme için hafta boyunca Ertuğrul Çetin ile özel olarak ilgileneceği bildirildi. İrfan Can yetişmezse kaleyi Ertuğrul koruyacak.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'de kriz: Seferberlik ilan edildi - Son Dakika
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