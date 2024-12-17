Fenerbahçe'de kriz: Seferberlik ilan edildi - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe'de kriz: Seferberlik ilan edildi

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Aralık ayı sonunda yapılacak seçimde de aday olan Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, 100 milyon euroluk projesini ilk kez açıkladı. Yücel, "Aldığımız her 1 liranın 50 kuruşu bankaya gidiyor. 40-50 tane Beşiktaş'ın babaları ile görüşeceğim, 2 milyon euro borç isteyeceğim. Faiz isteyen olursa yönetim kurulu karşılayacak faizi, ana parayı Beşiktaş tıkır tıkır ödeyecek" dedi.

17.12.2024 16:01
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RAMS Başakşehir'i 3-1 yenen Fenerbahçe'de Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 20 Aralık Cuma günü deplasmanda oynanacak zorlu Eyüpspor maçı öncesinde kalede de kriz yaşanıyor.

LIVAKOVİC OYNAYAMAYACAK

Başakşehir mücadelesinin ilk yarısında Dominik Livakovic sakatlanınca kaleye 21 yaşındaki Ertuğrul Çetin geçmişti. Karşılaşmanın ardından Teknik Direktör Jose Mourinho, Livakovic'in Eyüp maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.

Fenerbahçe'de kriz: Seferberlik ilan edildi

SAĞLIK HEYETİ, İRFAN CAN İÇİN SEFERBER OLDU

Bu gelişmenin ardından tüm gözler İrfan Can Eğribayat ve Ertuğrul Çetin'e çevrildi. İrfan Can Eğribayat'ı zorlu maça yetiştirmek için sağlık heyeti adeta seferler olurken, teknik heyetin de olumsuz bir gelişme için hafta boyunca Ertuğrul Çetin ile özel olarak ilgileneceği bildirildi. İrfan Can yetişmezse kaleyi Ertuğrul koruyacak.

Fenerbahçe\'de kriz: Seferberlik ilan edildi

İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin, Jose Morinho, Fenerbahçe, Başakşehir, Eyüpspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de kriz: Seferberlik ilan edildi - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Yildiray:
    mhy itini geçirin o sever öyle yalakalık şeyleri 10 3 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    beter olun .. 3 5 Yanıtla
  • Celal Özdemir:
    haberciliginiz BA TS In 1 0 Yanıtla
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