- Fenerbahçe'de Mesut Özil şoku

Sarı-lacivertlilerde, bileğinden sakatlanan yıldız futbolcu antrenmana çıkmadı

İSTANBUL - UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. maçında yarın Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertlilerde, Galatasaray maçında sakatlanan Mesut Özil antrenmana çıkmadı. Mesut'un, Olympiakos maçının kadrosunda olmaması bekleniyor.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile yarın deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşti. Isınma hareketleriyle başlayan çalışma, istasyon koşularıyla devam etti. 5'e 2 top kapma çalışmasının yapıldığı idmanın basına kapalı bölümünde ise Olympiakos maçının taktiği üzerinde duruldu.

Sakatlıkları süren Altay Bayındır ve Enner Valencia idmanda yer almazken, Galatasaray maçında sakatlanan ve ayak bileği şişen Mesut Özil de antrenmana çıkmadı. Mesut'un Olympiakos deplasmanına götürülmemesi bekleniyor.

Bugün kendi tesislerinde son antrenmanını gerçekleştiren Fenerbahçe, saat 14.00'te özel uçakla Yunanistan'a gidecek. Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira ve Yunan futbolcu Pelkas, TSİ 19.30'da basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.