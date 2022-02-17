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Fenerbahçe'de Miguel Crespo ile yollar ayrılacak! İki dev kulüp peşinde - Son Dakika

Fenerbahçe'de Miguel Crespo ile yollar ayrılacak! İki dev kulüp peşinde

17.02.2022 14:53

Vitor Pereira sarı lacivertli takıma transfer olan Miguel Crespo'ya devre arasında Avrupa'nın iki önemli ekibinin resmi transfer teklifinde bulunduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'ye Vitor Pereira döneminde transfer olan Miguel Crespo'ya devre arasında Avrupa'nın iki önemli ekibinin resmi transfer teklifinde bulunduğu ortaya çıktı.

İSPANYOL VE İNGİLİZ

Sporx'in haberine göre; Fenerbahçe'de oynadığı maçlarda başanlı işler yapan ve taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Miguel Crespo için İspanya'nın Adetico Madrid ile İngiltere'nin Everton kulüplerinin farklı şekillerde resmi teklifler yaptı.

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CEVAP VERİLMEDİ

Bu sezon Fenerbahçe forması ile 14 maça çıkan ve bu müsabakaların 10'unda ilk 11'de görev alan Miguel Crespo konusunda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç gelen teklifler karşısında herhangi bir görüşme yapmadı ve devre arasında ayrılık düşünülmediği için bu tekliflere cevap verilmedi.

A.MADRİD'DEN KİRALAMA + SATIN ALMA

Adetico Madrid, Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki oyuncusu için 1,2 milyon euro kiralama bedeli ve 10 milyon euro satın alma opsiyonu teklif etti. Ancak Fenerbahçe bu teklife cevap vermediği için İspanyol ekibi sonuca ulaşamadı.

SON ANA KADAR BEKLEDİLER

Portekizli futbolcun için transferin son günlerine kadar bekleyen İspanyol ekibi, Crespo'da ısrarcı olurken; ara transfer döneminin kapanmasıyla birlikte bu transfer gerçeklememiş oldu.

EVERTON'DAN RESMİ TEKLİF

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Everton'a imza atmaya çok yakın olan teknik direktör Vitor Pereira, İngiliz kulübü ile görüşme yaptığı sırada, Crespo'nun adını verdiği öğrenildi. Everton kulübü scoutları, oyuncuyu izledikten sonra Crespo'nun alınması yönünde rapor hazırladı. Everton, Fenerbahçe'ye resmi teklifte bulunurken, yine bu teklifin cevapsız kalmasıyla transfer gerçekleşmedi.

PEREİRA GETİRMİŞTİ

Fenerbahçe'nin başına geçmeden önce başkan Ali Koç'un istediği iki isimden biri olan Crespo'yu Everton'a da götürme çabası içerisine giren Portekizli teknik adam Pereira'nın bu talebi, hem İngiliz ekibinin başına geçemediği hem de Fenerbahçe cevap vermediği için olumsuz sonuçlandı.

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Fenerbahçe, İspanya, Madrid, Miguel, Spor, Son Dakika

Kaynak: Diğer

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