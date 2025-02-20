Fenerbahçe'de Mourinho'dan Kadro Değişiklikleri

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UEFA Avrupa Ligi play-off turu 3-0'ın rövanşında Belçika'nın Anderlecht takımına konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ligde son oynadıkları Kasımpaşa maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 2'si zorunlu 5 değişikliğe gitti.

Portekizli teknik adam, Anderlecht Stadı'ndaki karşılaşmada Kasımpaşa müsabakasında ilk 11'de görev verdiği Levent Mercan ve Oğuz Aydın'ı UEFA listesinde bulunmamaları nedeniyle oynatamazken Mert Hakan Yandaş, Mert Müldür ve Anderson Talisca'yı, yedek soyundurdu.

62 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Yusuf Akçiçek, Bright Osayi-Samuel, Sebastian Szymanski, Filip Kostic ve Edin Dzeko'yu ilk 11'de değerlendirdi.

Dünyaca ünlü teknik direktör, Anderlecht karşısında kalede İrfan Can Eğribayat'ı görevlendirirken üçlü savunmasını Milan Skriniar, Sofyan Amrabat ve Yusuf Akçiçek'ten oluşturdu. Kenarlarda Bright Osayi-Samuel ile Filip Kostic görev verirken orta alanda Fred Rodrigues ve Sebastian Szymanski tecrih etti. Dusan Tadic, serbest oyuncu pozisyonunda, gol yollarında ise Edin Dzeko ile Youssef En-Nesyri'ye güvendi.

Fenerbahçe'de, Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Mert Hakan Yandaş, Mert Müldür, İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun, Yiğit Ekiz, Şükür Toğrak ve Anderson Talisca ise yedek soyundu.

Mourinho rotasyon yapmadı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Anderlecht karşısında rotasyona gitmedi.

Deneyimli teknik adam, ilk maçta alınan 3-0'lık skora rağmen elindeki oyunculardan daha fazla forma şansı bulanları sahaya sürdü.

Fenerbahçe, Anderlecht müsabakasından 4 gün sonra Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

5 eksik

Fenerbahçe, Anderlecht karşısında 5 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku ile gribal enfeksiyon geçiren Allan Saint-Maximin kadroda yer almadı.

Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda olmayan kaleci Dominik Livakovic de önemli maçta forma giyemedi.

Mert Müldür, sakatlığına rağmen kulübede

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Mert Müldür, sakatlığına rağmen Anderlecht müsabakasına yedekler arasında başladı.

25 yaşındaki oyuncunun, bacak arka adalesinde ağrı olduğu öğrenildi.

Yedeklerde altyapıdan 3 isim

Fenerbahçe, Anderlecht karşısında altyapıdan 3 ismi kadroya dahil etti.

Sarı-lacivertlilerde 18 yaşındaki oyunculardan kaleci Engin Can Biterge, kanat Yiğit Ekiz ve orta saha Şükür Toğrak forma şansı bekledi.

Taraftarlar yalnız bırakmadı

Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarını Anderlecht deplasmanında yalnız bırakmadı.

Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'nın birçok ülkesinden maça gelen taraftarlar, karşılaşma öncesinde tezahüratlarla takımlarına destek verdi.