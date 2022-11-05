Kürsüde konuşulanları duyan Uğur Dündar'dan sert tepki: Görevlileri çağıracağım - Son Dakika
Üye Girişi

Kürsüde konuşulanları duyan Uğur Dündar'dan sert tepki: Görevlileri çağıracağım

05.11.2022 17:25

Fenerbahçe'de olağan olarak düzenlenen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapıldı. Kürsüde uzun bir konuşma yapan Murat Aksoy'a Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'ın tepkisi gündem oldu. Aksoy'a sesini oldukça yükselterek bağıran Dündar, "Murat Bey, görevlileri çağıracağım beni buna mecbur etmeyin. Lütfen mikrofonunu kapatın Murat Bey'in teşekkür ediyoruz kendisine." dedi.

Fenerbahçe'de gerçekleştirilen yüksek divan kurulu toplantısına Uğur Dündar'ın sinirlendiği anlar damga vurdu.

"LÜTFEN KISA TUTUN"

Fenerbahçe Kongre Üyesi Murat Aksoy'un kürsüden yaptığı konuşmayı uzun tuttuğu ve konu dışı şeylerden bahsettiği gerekçesiyle uyarıda bulunan Dündar, "Murat Bey, gündemin bu maddesi yönetim kurulu ve denetim kurulu hakkında görüşme, siz bundan tamamen kopuk bir şekilde konuşuyorsunuz ve dikkat ederseniz de tepki gösteriliyor. Lütfen kısa tutun lütfen maç analizi gibi oluyor hepsi." ifadelerini kullandı.

"BENİ BUNA MECBUR ETMEYİN"

Konuşmanın daha fazla uzaması sonrası salondakiler "Yeter" ifadelerini kullanarak Aksoy'a itiraz ederken, "Murat Bey, görevlileri çağıracağım beni buna mecbur etmeyin. Lütfen mikrofonunu kapatın Murat Bey'in teşekkür ediyoruz kendisine" dedi ve Aksoy kürsüyü terk etti.

YORUMLAR
500
Fenerbahçe başkanı Ali Koç'un Jorge Jesus için söyledikleri gündem oldu: Elin Portekizlisi Fenerbahçe başkanı Ali Koç'un Jorge Jesus için söyledikleri gündem oldu: Elin Portekizlisi Dia Saba: 'Fenerbahçe maçında elimizden geleni yapacağız' Dia Saba: 'Fenerbahçe maçında elimizden geleni yapacağız'

Uğur Dündar, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kürsüde konuşulanları duyan Uğur Dündar'dan sert tepki: Görevlileri çağıracağım - Son Dakika


Son Dakika
17:54 Bilim insanları Dünya'ya en yakın kara deliği keşfetti! Güneşten 10 kat daha büyük
17:47 Giresunspor, sahasında İstanbulspor'u 3-2 mağlup etti
17:40 Güney Kore'de çöken madende 9 gün boyunca mahsur kalan işçiler, hayata böyle tutundu!
17:34 Gaziray'ı hizmete açan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazianteplilere güzel haber: Yılbaşına kadar ücretsiz olacak
17:16 İzmir beşik gibi sallanıyor! 4.1 ve 3.7 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi
17:08 Kürsüde konuşulanları duyan Uğur Dündar'dan sert tepki: Görevlileri çağıracağım
16:39 Cenk Eren, köpeğin ısırdığı çocuğun kuduz olduğuna inanmamıştı! Yaptığı paylaşımı sildi
16:37 TikTok videosu çekmek isteyen genç, binanın çatısından düşerek hayatını kaybetti
16:13 TEM otoyolunda tehlikeli anlar! Minibüste 'seyir halindeyken şoför değişikliği' anbean kamerada
16:08 Kuduz vakaları ile anılan ilçede belediye başkanı ilk kez konuştu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2022 18:27:27. #1.11#
SON DAKİKA: Kürsüde konuşulanları duyan Uğur Dündar'dan sert tepki: Görevlileri çağıracağım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement