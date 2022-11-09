Ali Koç, performansıyla parmak ısırtan Ferdi Kadıoğlu'nun takımdan ayrılması için tek şart koştu: Önce şampiyon olalım sonra her türlü desteği veririz - Son Dakika
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Ali Koç, performansıyla parmak ısırtan Ferdi Kadıoğlu'nun takımdan ayrılması için tek şart koştu: Önce şampiyon olalım sonra her türlü desteği veririz

09.11.2022 18:07

Fenerbahçe'de yakaladığı büyük çıkışla Avrupa ekiplerinin dikkatini çeken Ferdi Kadıoğlu için dev kulüpler sıraya girdi. Başkan Ali Koç'un Ferdi Kadıoğlu'na takımdan ayrılması için tek şart koştuğu belirtilirken 23 yaşındaki futbolcuya "Önce şampiyon olalım sonra sana her türlü desteği veririz." dediği ileri sürüldü.

Süper Lig ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'nin en kilit futbolcularından biri olan Ferdi Kadıoğlu, sezon sonunda sarı-lacivertlilerden ayrılabilir. Başkan Ali Koç'un yıldız futbolcunun ayrılmasına tek şartla izin vereceği belirtildi.

FENERBAHÇE, FERDİ'Yİ BIRAKMAK İSTEMİYOR

Ajansspor'un haberine göre, Fenerbahçe'deki başarılı performansıyla dikkat çeken Ferdi Kadıoğlu, Avrupa'nın önemli kulüplerinin takibine girdi. Inter, Napoli, Sevilla ve Ajax; Ferdi Kadıoğlu'nu kadrosuna katmak istiyor. Sarı-lacivertli yönetim ise sezon başında sözleşmesini uzattığı Ferdi Kadıoğlu'nu bırakmak istemiyor.

"ÖNCE ŞAMPİYON OLALIM"

Fenerbahçe'de yönetim Ferdi Kadıoğlu'nun bonservisini de 25 milyon euro olarak belirledi. Pazarlıkta kapı 25 milyon eurodan açılacak. 23 yaşındaki oyuncunun da hedefleri arasında Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giymek var, ancak önceliği Fenerbahçe formasıyla şampiyonluğa ulaşmak. Başkan Ali Koç futbolcu ile yaptığı toplantıda "Önce şampiyon olalım sonra sana her türlü desteği veririz." diye söz verdi.

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Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ali Koç, performansıyla parmak ısırtan Ferdi Kadıoğlu'nun takımdan ayrılması için tek şart koştu: Önce şampiyon olalım sonra her türlü desteği veririz - Son Dakika
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