Fenerbahçe'de Ramazan Bayramı Coşkusu
Fenerbahçe'de Ramazan Bayramı Coşkusu

22.03.2026 14:30
Fenerbahçe, Ramazan Bayramı'nda birlik ve beraberlik mesajlarıyla geleneksel bayramlaşma töreni yaptı.

Fenerbahçe'de geleneksel bayramlaşma töreni, Ramazan Bayramı'nın 3. gününde Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Törende konuşan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, birlik ve beraberliğe dikkat çekerek, "İnşallah çok daha fazla kupalar alacağız" dedi.

Fenerbahçe, geleneksel bayramlaşma töreni kapsamında Faruk Ilgaz Tesisleri'nde bir araya geldi. Ramazan Bayramı'nın 3. gününde yapılan törene Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri, Yüksek Divan Kurulu ve kongre üyelerinin yanı sıra, dernek başkanları, kulüp personeli ve taraftarlar katıldı. Sarı-lacivertlilerde Sadettin Saran döneminde futbol, basketbol ve voleybolda kazanılan kupalar kurulan platformda sergilendi.

Şekip Mosturoğlu: "Hep beraber her alanda kupalarla, şampiyonluklarla bu sezonu tamamlarız"

Törende konuşan Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, "Bayram dayanışmaya, birlik ve beraberliğe vesile. İnşallah birlik, beraberliğimiz daim olur. Burada olduğu gibi coşkuyla, birlik beraberlik içerisinde, inşallah yarıştığımız her alanda kupalarla, şampiyonluklarla bu sezonu tamamlarız. Hoş geldiniz. Nice bayramlar" ifadelerini kullandı.

Sadettin Saran: "İnşallah çok daha fazla kupalar alacağız"

Mosturoğlu'nun konuşmasının ardından kürsüye gelen Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, "Çok değerli Fenerbahçe ailem. Ramazan bayramının bize getirdiği birlik ve beraberlik duygusunu burada sizlerle beraber paylaşıyor olmak benim için çok keyifli. Başkan olarak, ilk bayramım sizlerle, duygulandım. Bayramınız mübarek olsun. Nice sağlıklı, huzurlu bayramlar inşallah hepimize. Tüm takımlarımız sezonun bu kritik döneminde hedefleri doğrultusunda azimle mücadele ediyorlar. Burada inşallah çok daha fazla kupalar alacağız. Bunları da sizleri desteğiyle beraber yapacağız. Bu birlik ve beraberlik kelimesini seçimden beri kullanıyorum. Çok inanıyorum ve görüyorum. Zor günlerde berabersek, çok iyi günlerde de beraber olacağız. İyi ki varsınız. 4 Nisan'da, Yüksek Divan Kurulu'nda sizlere bilgiler vereceğiz. Burada olduğunuz için tekrar teşekkür ediyorum. Benim sevgili, değerli Fenerbahçe ailem. Sizleri seviyorum, nice bayramlara" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

