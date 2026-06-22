Fenerbahçe\'de sağlık kontrolleri başladı

FENERBAHÇE'DE yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolleri başladı. Bu kapsamda teknik direktör İsmail Kartal, teknik ekip ve bazı futbolcular sağlık kontrolünden geçti.

EKG ve kan tetkiklerinin ardından efor, akciğer, kardiyak ve radyolojik testlerin yapıldığı kontroller; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde gerçekleştirilen tetkiklerle sona erdi.

Sarı-lacivertli takımda sağlık kontrolleri yarın devam edecek.