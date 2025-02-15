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Fenerbahçe'de Şampiyonluk İnanışı

Fenerbahçe\'de Şampiyonluk İnanışı

Genel Sekreter Kızılhan, futbol takımı için şampiyonluk hedeflediklerini vurguladı.

15.02.2025 12:16
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Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, sarı-lacivertli kulübün Yüksek Divan Kurulu toplantısında kulüp faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulunurken, futbolda sezonu şampiyonlukla tamamlayacaklarına yürekten inandıklarını söyledi.

Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantıda faaliyet raporlarını üyelere aktarmak için kürsüye gelen Kızılhan, kulübün eski kaptanlarından Oğuz Çetin'e geçmiş olsun diyerek sözlerine başladı.

Kızılhan, şubat ayında hayatını kaybeden yönetim kurulu üyesi Mehmet Dereli ve sarı-lacivertli kulübün eski milli futbolcularından Ogün Altıparmak'ı da andı.

Faaliyet raporlarıyla ilgili üyeleri bilgilendiren Kızılhan, Ülker Stadı'nda aydınlatma sisteminin yenilendiğini belirtirken " Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün adı, stadımızın çatısına yazıldı. Bu proje kulübümüzün, Atamızın izinden ayrılmayan duruşunu ve Cumhuriyet değerlerine bağlılığını bir kez daha simgelemiştir." ifadelerini kullandı.

Ülker Stadı'ndan sökülen aydınlatmalarla ilgili bilgi de veren Kızılhan, "Söküm işlemi yapılan sistemi 'Sonsuza dek Fenerbahçe'nin ışığında' söylemiyle açık artırma partnerimizin sitesinden taraftarlarımızın beğenisine sunduk. 100 ünitenin 99'una taraftarlarımız açık artırmayla sahip olma şansına sahip. 100. ünitemiz ise müzemizde sergilenmektedir." açıklamasını yaptı.

Kızılhan, Fenerbahçe Kulübü bünyesindeki takım ve sporcuların elde ettiği başarılarla ilgili üyeleri bilgilendirdi.

Futbol takımının son dönemde yükselişte olduğunun altını çizen Burak Çağlan Kızılhan, şunları söyledi:

"Erkek futbol takımımızın, camiamız inandığında, kenetlendiğinde aşamayacağı hiçbir engel yoktur. teknik direktörümüz Jose Mourinho önderliğinde, yaptığımız yeni transferlerimizle hedeflerimize güçlü adımlarla ilerliyoruz. Sezon sonunda inşallah şampiyonluk ipini göğüsleyeceğimize yürekten inanıyoruz. Perşembe günü Anderlecht karşısındaki galibiyetin özgüveniyle, rövanşta da istediğimiz sonucu alıp inşallah üst tura yükseleceğiz. Bu duygularla yarın sahamızda oynayacağımız Kasımpaşa maçında takımımıza başarılar diliyorum. Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımıza da yarın oynayacakları Türkiye Kupası finalinde başarılar diliyorum. Ayrıca haftaya oynanacak derbi maçta milyonlarca taraftarlarımız ekran başında, 2500'e yakın taraftarımız da statta susmadan, durmadan takımımızı destekleyecek ve Allah'ın izniyle galip geleceğiz."

Kaynak: AA

Fenerbahçe, Basketbol, Politika, Sözler, Futbol, Spor, Son Dakika

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