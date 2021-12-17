Fenerbahçe'de sır perdesi aralandı!

2019/2020 sezonun başında PAOK'tan transfer edilen Pelkas, Erol Bulut yönetimindeki Fenerbahçe'nin en iyilerinden biri olarak dikkat çekmişti. Vitor Pereira döneminin başlamasıyla büyük bir düşüş yaşayan Yunan yıldızın, formaya neden hasret kaldığı ortaya çıktı.

"BU DAKİKADA OYUNCU MU ÇIKARILIR"

Fanatik'in haberine göre, Yunan oyuncu için kırılma anı, 30 Ekim'de 2-1 kaybedilen Konyaspor deplasmanıydı. Ev sahibi ilk 11 dakikada skoru 2-0 yaptı, Pereira da devreyi beklemeden 41'de Rossi ve Nazım ile birlikte onu oyundan aldı. Pelkas'ın bu sırada oyundan çıkarken, "Bu dakikada oyuncu mu çıkarılır!" diyerek tepki gösterdiği öğrenildi. Portekizli hoca, oyuncusuna moral verip, ona nedenlerini anlatsa da Pelkas'ın morali bir hayli bozulmuştu. Devre arası olduğunda 28 yaşındaki oyuncu, bir süre kulübede tek başına oturduktan sonra soyunma odasına gitmişti.

FORMALİTE MAÇINDA OYNADI

Yaşananların ardından Pelkas, sadece 4 maçta süre buldu. Tecrübeli yıldız, Konya'dan sonra ilk 11'deki ilk maçını ise 9Aralık 2021'de takımın bir iddiasının bulunmadığı 1-1 biten Frankfurt mücadelesinde oynadı.