Fenerbahçe\'de Stoper Krizi
23.02.2026 21:42
Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçında iki stoperi sakatlandı, Çağlar ve Oosterwolde oyundan çıktı.

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçına başladığı stoper hattındaki iki futbolcu da sakatlık yaşadı. Çağlar Söyüncü 27, Oosterwolde 40. dakikada kenara geldi.

Trendyol Süper Lig'in 23. hafta maçında Fenerbahçe, evinde Kasımpaşa ile karşılaşırken, sarı-lacivertlilerde stoperler sakatlık yaşadı. Milan Skriniar'ın sakatlığı nedeniyle formayı alan ve kaptanlık pazubendiyle sahaya çıkan Çağlar, mücadelenin 23. dakikasında kenar yönetimine değişiklik işaretinde bulundu. Daha sonrasında devam edeceğini ileten deneyimli defans, 25. dakikada orta alanda kendini yere bırakırken hakem Yasin Kol sağlık ekiplerini sahaya davet etti. 29 yaşındaki futbolcu sahada yapılan ilk tedavisinin ardından maça devam edemezken, 27. dakikada yerini Yiğit Efe Demir'e bıraktı. Bu değişiklikten kısa süre sonra ise Jayden Oosterwolde, girdiği ikili mücadele sonrası sakatlandı. Hollandalı futbolcu topun oyunda olmadığı sırada kendini yere bırakırken, sağlık ekipleri bir kez daha sahaya girdi. Oosterwolde, tedavisinin ardından devam edemedi ve 40. dakikada yerini N'Golo Kante'ye bıraktı. Karşılaşmaya orta alanda başlayan Matteo Guendouzi kalan dakikalarda stoper hattına geçti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
