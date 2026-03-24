Fenerbahçe'de yaprak dökümü! 2 yıldıza "Güle güle" denecek

24.03.2026 08:59
Fenerbahçe, sezon sonunda Çağlar Söyüncü ve Oğuz Aydın ile yollarını ayırmayı planlarken Yiğit Efe kiralanacak, Cengiz Ünder'in durumu ise belirsizliğini koruyor.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de yeni sezon planlaması sürerken, takımdan ayrılacak isimler netleşmeye başladı.

ÇAĞLAR VE OĞUZ YOLCU

Başkan Sadettin Saran yönetiminde transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, sezon sonunda Çağlar Söyüncü ve Oğuz Aydın ile yollarını ayırma kararı aldı. Çağlar'ın sık sık yaşadığı sakatlıklar, Oğuz'un ise yeterli forma şansı bulamaması bu kararda etkili oldu.

YİĞİT EFE KİRALANIYOR

Genç stoper Yiğit Efe Demir'in daha fazla süre alması için kiralık olarak gönderilmesi planlanıyor. Yönetim, oyuncunun gelişimini yakından takip edecek.

CENGİZ ÜNDER BELİRSİZLİĞİ

Beşiktaş'ın satın alma opsiyonuyla kiraladığı Cengiz Ünder'in durumu ise siyah-beyazlı kulübün vereceği karara bağlı olacak. Opsiyon kullanılmazsa oyuncunun geleceği yeniden değerlendirilecek.

YENİ SEZON İÇİN YAPILANMA

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco ve yönetim, kadroda köklü bir değişime giderek yeni sezona daha güçlü bir yapı ile girmeyi hedefliyor.

Çağlar Söyüncü, Yaprak Dökümü, Cengiz Ünder, Oğuz Aydın, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Okan Demircan Okan Demircan:
    Cengiz Ünder Amedspor'a önümüzdeki sene ne yakışırsın. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hemşehrisine özenen çiftçi, dronla hüsran yaşadı Hemşehrisine özenen çiftçi, dronla hüsran yaşadı
İran: Saldırı olursa Basra Körfezi’ne mayın döşenecek İran: Saldırı olursa Basra Körfezi'ne mayın döşenecek
Resmen tanıtıldı İşte yeni milli formalarımız Resmen tanıtıldı! İşte yeni milli formalarımız
İşte Atatürk’ün sevmediği o fotoğraf: Kararname çıkartıldı, dergi toplatıldı İşte Atatürk'ün sevmediği o fotoğraf: Kararname çıkartıldı, dergi toplatıldı
Afet dünyanın en uzun adamı da vurdu Afet dünyanın en uzun adamı da vurdu
Zeynep Atılgan’ın derin yırtmaçlı pozundaki ayrıntı olay oldu Zeynep Atılgan'ın derin yırtmaçlı pozundaki ayrıntı olay oldu

09:07
Osimhen için dev plan İşte döneceği maç
Osimhen için dev plan! İşte döneceği maç
08:47
Geceye damga vuran kare Canlı yayında gülme krizine girdiler
Geceye damga vuran kare! Canlı yayında gülme krizine girdiler
08:25
Aleyna Kalaycıoğlu tutuklama kararını duyunca ağlama krizine girdi
Aleyna Kalaycıoğlu tutuklama kararını duyunca ağlama krizine girdi
08:04
Akaryakıta çifte zam Motorin fiyatı 80 lirayı geçti
Akaryakıta çifte zam! Motorin fiyatı 80 lirayı geçti
07:55
Yürüyüşü ayrı kombini ayrı olay oldu Yıldız ismi gören herkes aynı yorumu yapıyor
Yürüyüşü ayrı kombini ayrı olay oldu! Yıldız ismi gören herkes aynı yorumu yapıyor
07:05
Savaşta 25. gün Trump savaşı başlatan ismi açıkladı, İran’da ölü sayısı korkunç boyutlara ulaştı
Savaşta 25. gün! Trump savaşı başlatan ismi açıkladı, İran'da ölü sayısı korkunç boyutlara ulaştı
