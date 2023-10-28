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Arda Güler gibi dünya onu da konuşacak! Taraftar, Yusuf Akçiçek'i istiyor - Son Dakika

Arda Güler gibi dünya onu da konuşacak! Taraftar, Yusuf Akçiçek'i istiyor

Son Güncelleme: 28.10.2023 11:50

Fenerbahçe'de Djiku'nun sakatlığıyla birlikte eldeki futbolculardan Avrupa'da forma giyebilecek stoper orijinli tek isim olarak Yusuf Akçiçek kaldı. Taraftarlar, U19 takımındaki performansıyla göz dolduran 17 yaşındaki futbolcunun Konferans Ligi'nde oynanacak Ludogorets maçında formayı giymesi için İsmail Kartal'a büyük baskı yapıyor.

Djiku'nun ayağında kırık tespit edilmesinin ardından Fenerbahçe'de Avrupa'da oynayacak stoper kalmadı. Samet Akaydin'in UEFA listesinde isminin olmaması ve Serdar Aziz'in de operasyon geçirmesi nedeniyle sarı-lacivertlilerde Yusuf Akçiçek, sahaya çıkma fırsatı yakalayabilir.

GERİDEN OYUN KURUYOR

Fenerbahçe taraftarını oldukça heyecanlandıran yeteneklerden biri olan Yusuf Akçiçek, solak olması ve oyun kurma özelliğiyle dikkat çekiyor. İleri çıkışlarıyla da fark yaratan Akçiçek, teknik kapasitesi yüksek stoperlerden biri. Sarı-lacivertli taraftarlar, Djiku'nun sakatlanmasıyla birlikte İsmail Kartal'a çağrıda bulunarak özellikle Avrupa maçında Yusuf'u oynatmasını talep ettiler.

2 KEZ SKORA KATKI VERDİ

Fenerbahçe U19 Takımı'nda forma giyen Yusuf Akçiçek, sarı-lacivertli formayla bu sezon 5 maça çıktı. 17 yaşındaki savunmacı bu karşılaşmalarda 2 gol atma başarısı gösterdi.

Fenerbahçe'de yeni bir yıldız doğuyor! Taraftarlar, Yusuf Akçiçek'in formayı giymesi için sefer oldu

Taraftarların Yusuf Akçiçek için yaptığı paylaşımlar şöyle:

Fenerbahçe'de yeni bir yıldız doğuyor! Taraftarlar, Yusuf Akçiçek'in formayı giymesi için sefer oldu
Fenerbahçe'de yeni bir yıldız doğuyor! Taraftarlar, Yusuf Akçiçek'in formayı giymesi için sefer oldu
Fenerbahçe'de yeni bir yıldız doğuyor! Taraftarlar, Yusuf Akçiçek'in formayı giymesi için sefer oldu
Fenerbahçe'de yeni bir yıldız doğuyor! Taraftarlar, Yusuf Akçiçek'in formayı giymesi için sefer oldu
Fenerbahçe'de yeni bir yıldız doğuyor! Taraftarlar, Yusuf Akçiçek'in formayı giymesi için sefer oldu

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Güler gibi dünya onu da konuşacak! Taraftar, Yusuf Akçiçek'i istiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arda Güler gibi dünya onu da konuşacak! Taraftar, Yusuf Akçiçek'i istiyor - Son Dakika
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