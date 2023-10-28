Arda Güler gibi dünya onu da konuşacak! Taraftar, Yusuf Akçiçek'i istiyor

Djiku'nun ayağında kırık tespit edilmesinin ardından Fenerbahçe'de Avrupa'da oynayacak stoper kalmadı. Samet Akaydin'in UEFA listesinde isminin olmaması ve Serdar Aziz'in de operasyon geçirmesi nedeniyle sarı-lacivertlilerde Yusuf Akçiçek, sahaya çıkma fırsatı yakalayabilir.

GERİDEN OYUN KURUYOR

Fenerbahçe taraftarını oldukça heyecanlandıran yeteneklerden biri olan Yusuf Akçiçek, solak olması ve oyun kurma özelliğiyle dikkat çekiyor. İleri çıkışlarıyla da fark yaratan Akçiçek, teknik kapasitesi yüksek stoperlerden biri. Sarı-lacivertli taraftarlar, Djiku'nun sakatlanmasıyla birlikte İsmail Kartal'a çağrıda bulunarak özellikle Avrupa maçında Yusuf'u oynatmasını talep ettiler.

2 KEZ SKORA KATKI VERDİ

Fenerbahçe U19 Takımı'nda forma giyen Yusuf Akçiçek, sarı-lacivertli formayla bu sezon 5 maça çıktı. 17 yaşındaki savunmacı bu karşılaşmalarda 2 gol atma başarısı gösterdi.

Taraftarların Yusuf Akçiçek için yaptığı paylaşımlar şöyle: