Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Avusturya 'nın Graz şehrinde kamp yapılan otelin sahasında teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladığı belirtildi.

Kaynak: AA

Jorge Jesus, Fenerbahçe, Avusturya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları - Son Dakika

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