Braga'nın Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Bruma, Portekiz ekibindeki performansıyla yeniden milli takıma göz kırptı. Yeni sezonda çıktığı 4 maçta 3 gol, 1 asistlik performans sergileyen 28 yaşındaki futbolcuyu Portekiz Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Martinez, aday kadroya davet etmeyi düşünüyor.
Bruma'nın, Portekiz'in eylül ayında oynayacağı Slovakya ve Lüksemburg maçlarında kadroda olması bekleniyor. Böylece Bruma, 4 sene sonra yeniden milli formayı giyecek.
Portekiz Milli Takımı'nda son olarak 14 Kasım 2019 tarihinde forma giyen Bruma, milli formayla 9 kez sahaya çıktı. 28 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'den apar topar gönderilen Bruma, Portekiz'de tarih yazıyor! Milli takıma geri dönüyor - Son Dakika