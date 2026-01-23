Fenerbahçe'den Aston Villa yenilgisini unutturacak transfer - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Fenerbahçe'den Aston Villa yenilgisini unutturacak transfer

Haberin Videosunu İzleyin
Fenerbahçe\'den Aston Villa yenilgisini unutturacak transfer
23.01.2026 11:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Fenerbahçe\'den Aston Villa yenilgisini unutturacak transfer
Haber Videosu

Fenerbahçe, eski golcüsü Vedat Muriqi için transfer çalışmalarına hız verdi. Ertan Torunoğulları ve Devin Özek, İspanya'ya giderek Mallorca yetkilileriyle görüşmeler yapacak. Sarı-lacivertli ekip, Mallorca'ya 12 milyon euro artı bonuslar içeren bir teklif sunmayı planlıyor. Transfer sürecinin kısa süre içinde netlik kazanabileceği belirtiliyor.

Fenerbahçe, eski golcüsü Vedat Muriqi için transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertli ekip, İspanya temasları için hazırlıklarını tamamladı.

İSPANYA'YA GİDİYORLAR

Fenerbahçe'de Ertan Torunoğulları ve Devin Özek'in, birkaç gün içinde İspanya'ya giderek Mallorca yetkilileriyle Vedat Muriqi transferi için görüşmeler yapacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'den Aston Villa yenilgisini unutturacak transfer

12 MİLYON EURO + BONUS TEKLİFİ

Sarı-lacivertlilerin, Mallorca'ya 12 milyon euro artı bonuslar içeren bir teklif sunmayı planladığı belirtildi. Görüşmelerin seyrine göre transfer sürecinin kısa süre içinde netlik kazanabileceği ifade ediliyor.

Vedat Muriqi, Fenerbahçe, Mallorca, İspanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den Aston Villa yenilgisini unutturacak transfer - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    Nunez dediler, lukaku dediler muric de mutabık kaldılar. bu kafayla biz ne şampiyon oluruz nede birsey 18 12 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    ağa gene vizyonsuzluga geri dönüş. nesyri muric den daha mı kötü Allah aşkına 15 5 Yanıtla
    Fevzettin Tankuç Fevzettin Tankuç:
    nesyriden daha kötüsü şuan yok ama muriç nedir arkadaş yıllar önce göndermişsin 7 3
  • Mh459267 Mh459267:
    GS' YI YENİLSİN DİYE BEKLEYENLER HÜSRANA UĞRADI. TV DEN BİR YORUMCU GS YENİLMESİNİ BEKLİYORDU O YİNE TUTTURAMADI 10 6 Yanıtla
  • tytkcmjqny tytkcmjqny:
    sizin yapacağınız transfere… bu mu yani son kararınız 2 0 Yanıtla
  • 4857Fener 4857Fener:
    para kazanalım diye sattığımız müriçi 31 yaşında üstelikte 12 milyon Euro verip almakta ne ola Allah aşkına 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öldürülen kız kardeşlerin cinayet şüphelisi, cezaevinde canına kıydı Öldürülen kız kardeşlerin cinayet şüphelisi, cezaevinde canına kıydı
Lactalis, birçok ülkede bebek mamalarını geri çağırdı Lactalis, birçok ülkede bebek mamalarını geri çağırdı
Diyarbakır’da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı Diyarbakır'da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı
Trene yetişmeye çalışırken kucağındaki çocukla tren ve peron arasında sıkıştı Trene yetişmeye çalışırken kucağındaki çocukla tren ve peron arasında sıkıştı
Rezervlerde tarihi rekor: 205 milyar dolara ulaştı Rezervlerde tarihi rekor: 205 milyar dolara ulaştı
Mourinho’dan garip açıklamalar: Artık en çok algı yapan kazanıyor Mourinho'dan garip açıklamalar: Artık en çok algı yapan kazanıyor
Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek

12:48
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor
12:45
Yüzlerce kez simüle edildi İşte Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakibi
Yüzlerce kez simüle edildi! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi
12:21
DEM’lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
11:49
İstanbul ve Ankara’da iki ürünün fiyatı sabitlendi: İşte ucuza satacak marketler
İstanbul ve Ankara'da iki ürünün fiyatı sabitlendi: İşte ucuza satacak marketler
11:12
Davos Zirvesi’ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu
Davos Zirvesi'ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu
11:08
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek’ten yeni hamle Emeklilere 10 bin lira ek maaş
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek'ten yeni hamle! Emeklilere 10 bin lira ek maaş
10:49
Pakistan’da çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı
Pakistan'da çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı
10:23
’Yenidoğan Çetesi’ni çökerten savcı Yavuz Engin’den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı
'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 13:20:57. #7.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'den Aston Villa yenilgisini unutturacak transfer - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.