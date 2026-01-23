Fenerbahçe\'den Aston Villa yenilgisini unutturacak transfer

Fenerbahçe, eski golcüsü Vedat Muriqi için transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertli ekip, İspanya temasları için hazırlıklarını tamamladı.

İSPANYA'YA GİDİYORLAR

Fenerbahçe'de Ertan Torunoğulları ve Devin Özek'in, birkaç gün içinde İspanya'ya giderek Mallorca yetkilileriyle Vedat Muriqi transferi için görüşmeler yapacağı öğrenildi.

12 MİLYON EURO + BONUS TEKLİFİ

Sarı-lacivertlilerin, Mallorca'ya 12 milyon euro artı bonuslar içeren bir teklif sunmayı planladığı belirtildi. Görüşmelerin seyrine göre transfer sürecinin kısa süre içinde netlik kazanabileceği ifade ediliyor.