Fenerbahçe, eski golcüsü Vedat Muriqi için transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertli ekip, İspanya temasları için hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe'de Ertan Torunoğulları ve Devin Özek'in, birkaç gün içinde İspanya'ya giderek Mallorca yetkilileriyle Vedat Muriqi transferi için görüşmeler yapacağı öğrenildi.
Sarı-lacivertlilerin, Mallorca'ya 12 milyon euro artı bonuslar içeren bir teklif sunmayı planladığı belirtildi. Görüşmelerin seyrine göre transfer sürecinin kısa süre içinde netlik kazanabileceği ifade ediliyor.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'den Aston Villa yenilgisini unutturacak transfer - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (6)