Son olarak Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı! İşte İsmail Kartal'ın Süper Lig'deki yeni takımı...

Süper Lig'de 6 haftada 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Hatayspor'da teknik direktör Serkan Özbalta'nın görevine son verildi. Yeni hoca için çalışmalarına başlayan Hatayspor'un teknik direktörlük koltuğunu İsmail Kartal'a vermesi bekleniyor.
Fanatik'te yer alan habere göre,Serkan Özbalta'nın ayrılığı sonrası Hatayspor yönetimi İsmail Kartal ismini resmen duyuracak. Hatayspor'da Volkan Demirel, Levent Şahin ve Gökhan Zan isimleri de gündeme gelmişti.
Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda Fenerbahçe'nin başında 18 maça çıkan İsmail Kartal 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet.
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