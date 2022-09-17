Son olarak Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı! İşte İsmail Kartal'ın Süper Lig'deki yeni takımı... - Son Dakika
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Son olarak Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı! İşte İsmail Kartal'ın Süper Lig'deki yeni takımı...

17.09.2022 21:35

Hatayspor'da Serkan Özbalta ile yolların ayrılmasından sonra teknik direktörlük için konuşulan ilk isim İsmail Kartal oldu. Kartal, son olarak Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı.

Süper Lig'de 6 haftada 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Hatayspor'da teknik direktör Serkan Özbalta'nın görevine son verildi. Yeni hoca için çalışmalarına başlayan Hatayspor'un teknik direktörlük koltuğunu İsmail Kartal'a vermesi bekleniyor.

İSMAİL KARTAL'I AÇIKLAYACAKLAR

Fanatik'te yer alan habere göre,Serkan Özbalta'nın ayrılığı sonrası Hatayspor yönetimi İsmail Kartal ismini resmen duyuracak. Hatayspor'da Volkan Demirel, Levent Şahin ve Gökhan Zan isimleri de gündeme gelmişti.

FENERBAHÇE'DE SADECE 1 KEZ YENİLDİ

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda Fenerbahçe'nin başında 18 maça çıkan İsmail Kartal 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet.

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İsmail Kartal, Fenerbahçe, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son olarak Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı! İşte İsmail Kartal'ın Süper Lig'deki yeni takımı... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son olarak Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı! İşte İsmail Kartal'ın Süper Lig'deki yeni takımı... - Son Dakika
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