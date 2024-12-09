Fenerbahçe'den Barış Alper'e Geçmiş Olsun - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe'den Barış Alper'e Geçmiş Olsun

Fenerbahçe, Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz'a geçmiş olsun dilerken, Metin Öztürk'e tepki gösterdi.

09.12.2024 19:46
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Fenerbahçe Kulübü, Net Global Sivasspor ile oynanan maçta sakatlık geçiren Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz'a geçmiş olsun dileklerini iletirken, açıklamaları nedeniyle sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk'e tep gösterdi.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yayımlanan açıklamada, "Dün oynanan Sivasspor-Galatasaray maçında sakatlanan milli futbolcumuz Barış Alper Yılmaz'a geçmiş olsun diyoruz.

Tartışmasız kırmızı kart gerektiren bu pozisyonu görmezden gelen hakemin yarattığı kaosun, hem Türk futbolunun hem de ülkemizin bekası açısından derinlemesine sorgulanması gerektiğini düşünüyoruz." denilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Maç sonunda Metin Öztürk isimli kendini bilmez şahsın, Barış Alper Yılmaz'ı sakatlayan Sivassporlu oyuncunun Fenerbahçe ile ilişkisi olduğunu ima ederek bu olaya Fenerbahçe'yi karıştırmaya çalışmasını özellikle kamuoyunun dikkatine getiriyor, kulübümüzü hedef gösteren bu zatı şiddetle kınıyoruz. Şeytanın aklına gelmeyecek şekilde Fenerbahçe'yi hedef göstererek Kulübümüze dil uzatan bu şahsı ve temsil ettiği zihniyeti lanetliyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'den Barış Alper'e Geçmiş Olsun - Son Dakika

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