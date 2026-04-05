Fenerbahçe\'den Beşiktaş\'a Zafer Kutlaması

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etmesinin ardından sarı-lacivertli taraftarlar Samandıra Can Bartu Tesisleri önünde bir araya gelerek galibiyet kutlaması yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Maçın bitişiyle birlikte çok sayıda taraftar, araçlarıyla konvoy oluşturarak Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne doğru yola çıktı. Yol boyunca korna çalarak galibiyete eşlik eden taraftarlar, tesis önünde coşkulu gösteriler gerçekleştirdi. Meşaleler yakan ve tezahüratlarda bulunan kalabalık grup, takımı beklerken büyük sevinç yaşadı. Bölgede oluşan yoğunluk nedeniyle trafik ekipleri önlem alırken, kutlamalar takımın tesislere ulaşmasıyla devam etti. - İSTANBUL