Fenerbahçe'den bir ilk! Bu sefer taraftarlar maçın oyuncusu seçildi - Son Dakika
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Fenerbahçe'den bir ilk! Bu sefer taraftarlar maçın oyuncusu seçildi

06.03.2022 22:17

Trabzon ile mücadelede 10 kişi kalan Fenerbahçe kulübü, karşılaşma sonrası sosyal medyadan yaptığı paylaşımla bir ilke imza attı. Sarı-lacivertli kulüp "Galip geldiğimiz maçların ardından seçtiğimiz 'maçın oyuncusunu' bu maç seçemiyoruz!" diyen Fenerbahçe, "Bu maçın oyuncusu, 73 dakika 10 kişi oynayan, mücadeleden bir an vazgeçmeyen Fenerbahçemiz, haksız şekilde oyundan atılan İrfan Can'ımız, 90 dakika takımımızı ateşleyen büyük taraftarımızdır!" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'la 1-1 berabere kaldı. İrfan Can Kahveci'nin oyundan atılmasıyla 73 dakika 10 kişi oynayan sarı-lacivertliler, karşılaşmanın ardından taraftarını maçın oyuncusu seçti.

FENERBAHÇE'DEN TARAFTARINA ANLAMLI JEST

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Galip geldiğimiz maçların ardından seçtiğimiz "maçın oyuncusunu" bu maç seçemiyoruz! Bu maçın oyuncusu: 73 dakika 10 kişi oynayan, mücadeleden bir an vazgeçmeyen Fenerbahçemiz, haksız şekilde oyundan atılan İrfan Can'ımız, 90 dakika takımımızı ateşleyen büyük taraftarımızdır!" ifadeleri kullanıldı.

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