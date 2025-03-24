Fenerbahçe'den Bursiyer Çocuklara İftar - Son Dakika
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Fenerbahçe'den Bursiyer Çocuklara İftar

Fenerbahçe\'den Bursiyer Çocuklara İftar

Fenerbahçe, TED bursiyerlerini iftarda ağırladı; Mourinho, çocuklarla unutulmaz anlar yaşadı.

24.03.2025 23:30
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Fenerbahçe, Türk Eğitim Derneği'nin burs verdiği çocukları iftarda ağırladı. Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleşen organizasyona Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho da katıldı.

Fenerbahçe bu sezon 3. kez hayata geçirdiği eğitim bursunu, Türk Eğitim Derneği (TED) ile "Çocuklar için Hayallerimiz BİR" diyerek, 6 Şubat deprem felaketinden etkilenen evlatlarımız için başlatmış; ilk adımı Teknik Direktör Jose Mourinho'nun yazdığı mektup ile atılan eğitim bursu kampanyasına futbolcular ve taraftarlar da destek oldu. Fenerbahçe kulübü bugün, TED bursiyeri olan çocukları Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde iftar yemeğinde ağırladı. Organizasyona Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, takım kaptanı Mert Hakan Yandaş ve Yönetim Kurulu Üyesi Eren Dişli de katıldı.

Jose Mourinho ile bir araya gelen çocuklar, bol bol fotoğraf çektirdiler ve unutulmaz bir gün yaşadı. Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden paylaşılan haberde, organizasyondan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Mourinho, "Sizi burada ağırlamaktan dolayı her zaman mutluyuz. Siz her zaman buraya hoş geldiniz. Siz burada olmasanız da bizler biliyoruz ki her zaman arkamızdasınız. Fenerbahçe ailesinin çok büyük bir parçasısınız. Benim için dünyadaki en önemli ve en güzel şeyler gençler ve yaşlılar. Fenerbahçe'nin hocası olarak da Fenerbahçe'nin yapmış olduğu bu organizasyondan dolayı büyük gurur duyuyorum. Ne zaman isterseniz antrenmanı izlemeye, buraya yemek yemeye gelebilirsiniz. Kapımız her zaman sizlere açık" ifadelerini kullandı.

Doğum günü olan bir çocuğa ise Mert Hakan Yandaş, sürpriz yaparak mum üfletti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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