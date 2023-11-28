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Resmi açıklama yaptılar! Fenerbahçe'den çok konuşulacak Süper Kupa sözleri - Son Dakika

Resmi açıklama yaptılar! Fenerbahçe'den çok konuşulacak Süper Kupa sözleri

Fenerbahçe, Galatasaray ile 29 Aralık'ta oynayacakları Süper Kupa'nın Suudi Arabistan'da oynanmasının Ali Koç'un önerisi olduğuna yönelik iddiaları yalanlayarak Türkiye Futbol Federasyonu'ndan süreç ile ilgili gerçekleri açıklamasını istedi.

Resmi açıklama yaptılar! Fenerbahçe\'den çok konuşulacak Süper Kupa sözleri
28.11.2023 - 17:01,
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Fenerbahçe, Süper Kupa'nın Suudi Arabistan'da oynanmasının başkan Ali Koç'un önerisi olduğuna yönelik iddiaları yalanladığı bir açıklama yaptı.

ALTAYLI, "ALİ KOÇ TALEP ETTİ" DEDİ

Gazeteci Fatih Altaylı, Süper Kupa'nın Suudi Arabistan'da oynanmasına Ali Koç'un talebi sonrası karar verildiğini söylemişti.

Fenerbahçe'den çok konuşulacak Süper Kupa cevabı

"TFF'NİN GERÇEKLERİ AÇIKLAMASINI TALEP EDİYORUZ"

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Ağustos ayının son günlerinde başlayan ve bugüne kadar gelen süreç zarfında yaşananlar ile ilgili tüm gerçekler tabii ki apaçık bir şekilde ortaya çıkacaktır. O gün geldiğinde, kimin ne duruş sergilediği görülecektir. Türkiye'de futbolun amiri olan Türkiye Futbol Federasyonu'nun süreç ile ilgili gerçekleri ivedilikle açıklamasını özellikle rica ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe'den çok konuşulacak Süper Kupa cevabı

İşte Fenerbahçe'nin açıklamasının tamamı;

"Her başı sıkıştığında, işine geldiğinde, Başkanımız Ali Y. Koç'u hedef gösterme refleksi sergileyen Galatasaray camiası alışılagelmiş davranışının yeni bir örneğini daha, Süper Kupa Finali'nin Suudi Arabistan'da oynanması konusunda bugün Fatih Altaylı üzerinden göstermiştir.

Şaşırdık mı? Şaşırmadık…

Güya Süper Kupa Finali'nin Suudi Arabistan'da oynanması Ali Y. Koç'un önerisi ve fikriymiş!

Ağustos ayının son günlerinde başlayan ve bugüne kadar gelen süreç zarfında yaşananlar ile ilgili tüm gerçekler tabii ki apaçık bir şekilde ortaya çıkacaktır.

O gün geldiğinde, kimin ne duruş sergilediği görülecektir.

Türkiye'de futbolun amiri olan Türkiye Futbol Federasyonu'nun süreç ile ilgili gerçekleri ivedilikle açıklamasını özellikle rica ediyoruz."

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Galatasaray, Süper Kupa, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Resmi açıklama yaptılar! Fenerbahçe'den çok konuşulacak Süper Kupa sözleri - Son Dakika


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Resmi açıklama yaptılar! Fenerbahçe'den çok konuşulacak Süper Kupa sözleri Resmi açıklama yaptılar! Fenerbahçe'den çok konuşulacak Süper Kupa sözleri

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SON DAKİKA: Resmi açıklama yaptılar! Fenerbahçe'den çok konuşulacak Süper Kupa sözleri - Son Dakika
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