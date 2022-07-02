Fenerbahçe'den Emre Mor açıklaması geldi: 3 yıllık sözleşme imzalandı - Son Dakika
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Fenerbahçe'den Emre Mor açıklaması geldi: 3 yıllık sözleşme imzalandı

02.07.2022 15:21

Fenerbahçe'den Emre Mor'u transferiyle ilgili açıklama geldi. Sarı lacivertliler, genç yıldızla ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Emre Mor'u kadrosuna kattı. 24 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı. Emre Mor'a 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe, Emre Mor ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Emre Mor'u kadrosuna kattı. 24 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı. Emre Mor'a 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" denildi.

10 GOLE DİREKT KATKI

Geçen sezon Volkan Demirel yönetiminde eski formuna kavuşan Emre Mor, 29 maçta forma şansı buldu. Bu maçlarda 6 gol 4 asist kaydetti. 25 yaşına girecek olan kanat oyuncusunun kariyerinde, Celta Vigo, Galatasaray, Borussia Dortmund ve Olympiakos gibi takımlar bulunuyor.

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EMRE MOR'DAN İLK SÖZLER

Emre Mor, çok mutlu olduğunu belirterek, "Çok gururluyum, çok büyük bir camia olan Fenerbahçe'deyim. Geçen sezona bakınca, bu sezonu çok daha büyük bir kulüpte seviye atlamış olarak düşünüyordum. Burada başarılı olmak ve Fenerbahçe'ye katkı sağlamak istiyorum" dedi.

"BENDEN BÜYÜK BEKLENTİ OLDUĞUNU BİLİYORUM"

Emre Mor, yeni sezona hazır olduğunun üstünde durarak, " Çok mutluyum. Takım arkadaşlarımla beraber iyi bir sezon geçirmek istiyorum. Taraftarımıza şunu söyleyebilirim, elimden gelenin en iyisini yapacağım. Benden büyük bir beklenti olduğunu biliyorum. Ben kendimi tanıyorum ve buna hazırım" ifadelerini kullandı.

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Emre Mor, resmen Fenerbahçe'de Emre Mor, resmen Fenerbahçe'de Fenerbahçe Kulübü, Fatih Karagümrüklü futbolcu Emre Mor ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Fenerbahçe Kulübü, Fatih Karagümrüklü futbolcu Emre Mor ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'den Emre Mor açıklaması geldi: 3 yıllık sözleşme imzalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'den Emre Mor açıklaması geldi: 3 yıllık sözleşme imzalandı - Son Dakika
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