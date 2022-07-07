Fenerbahçe'den espri Instagram paylaşımı! Taraftarı mest etti - Son Dakika
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Fenerbahçe'den espri Instagram paylaşımı! Taraftarı mest etti

07.07.2022 18:20

Fenerbahçe, resmi Instagram hesabının gün içinde 2 kez erişim sorunu yaşamasından sonra Twitter hesabından esprili bir paylaşım yaptı. Nazar boncuğu fotoğrafını "Yıldızlarımızı sayan çıksın Instagram kasıyor." notuyla paylaşan sarı-lacivertlilerin gönderisine taraftarlarından kısa süre içerisinde on binlerce beğeni geldi. Kulübün yaklaşımını beğenen sarı-lacivertliler "İşte bu" gibi ifadeler kullandı.

Gün içinde resmi Instagram hesabına ulaşamayan Fenerbahçe, konuya ilişkin Twitter hesabından esprili bir paylaşıma imza attı.

"YILDIZLARIMIZI SAYAN ÇIKSIN INSTAGRAM KASIYOR"

Sarı-lacivertliler, Instagram hesabının birçok kez erişim sorunu yaşaması sonrası Twitter hesabından nazar boncuğu fotoğrafı kullanarak, "Yıldızlarımızı sayan çıksın Instagram kasıyor." ifadelerini kullandığı bir paylaşım yaptı. Fenerbahçe taraftarının oldukça beğenisini kazanan bu paylaşım kısa süre içinde on binlerce beğeni aldı. Bazı sarı-lacivertli taraftarlar sarı-lacivertli kulübün konuya yaklaşma şeklini beğendiği için yorumlarda "İşte bu" ifadesini kullandı.

Fenerbahçe'den Instagram hesabında yaşanan sorunla ilgili espri paylaşım! Taraftara 'İşte bu' dedirtti
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Fenerbahçe, Instagram, Twitter, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den espri Instagram paylaşımı! Taraftarı mest etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'den espri Instagram paylaşımı! Taraftarı mest etti - Son Dakika
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