Fenerbahçe'den Galatasaray' a çağrı: Ya gelin tartışalım ya da ilelebet susun! - Son Dakika
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Fenerbahçe'den Galatasaray' a çağrı: Ya gelin tartışalım ya da ilelebet susun!

07.07.2022 21:41
Fenerbahçe'den Galatasaray' a çağrı: Ya gelin tartışalım ya da ilelebet susun!

1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili tartışmalar sürerken Fenerbahçe, Galatasaray'a çağrıda bulundu. Sarı-kırmızılılara yaptığı tartışma davetini bir kez daha tekrar eden Fenerbahçe, "Davetimiz bugün de geçerlidir. Ya gelin tartışalım ya da ilelebet susun!" dedi.

1959 öncesi şampiyonlukların sayılması ile ilgili tartışmalar sürerken Fenerbahçe'den çarpıcı bir açıklama geldi. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'a daha önce yaptığı tartışma davetini bir kez daha yineledi.

Fenerbahçe'nin açıklaması şöyle:

"AÇIKLAMA YAPMA GEREKLİLİĞİ DOĞMUŞTUR"

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak gerek önceki Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım ve yönetiminin gerekse 2018 yılından itibaren mevcut yönetim kurulumuzun gündemine aldığı 1959 öncesi şampiyonluklarımız ile ilgili bir açıklama yapma gerekliliği doğmuştur.

"BAŞVURUNUN YANITI TFF'NİN YENİ BAŞKANI VE YÖNETİMİNDEN BEKLENMEKTEDİR"

Kulübümüzün tarihinde yer alan, bizzat Türkiye Futbol Federasyonu tarafından oynatılan, şampiyonlukları, efsaneleri futbol tarihine kazınan 9 Şampiyonluğumuz, hak ve hukuktan yoksun bir anlayışla 1959 yılı milat alınarak ancak buna da tam uyulmayıp istisnalar yapılarak yok sayılmakta ve kulüplerin şampiyonluklarını simgeleyen yıldız hesabına katılmamaktaydı. Kulübümüz, 1923 yılında kurulan Türkiye Futbol Federasyonu'nun bizzat oynatmış olduğu ve sonrasında yok saydığı (!) bu şampiyonluklarla ilgili 6 Mart 2021 tarihinde resmî, hukuksal tüm kanıtlarını sunarak Türkiye Futbol Federasyonu'na bir başvuru yapmıştı. Ve bu başvurunun yanıtı 'kurumlarda devamlılık esastır' gerçeğinden hareketle TFF'nin yeni başkanı ve yönetiminden beklenmektedir.

"HER TÜR ADIMI ATMAYA HAZIRIZ"

Kulübümüzün gerek ulusal gerekse uluslararası arenada hakkını savunmaya hazır olduğu bu konuyu Türkiye Futbol Federasyonu'na hatırlatıyor; kendilerinin bu başvuruyu hukuki şartlar çerçevesinde değerlendirmeye almasını beklediğimizi vurguluyoruz. Bu konunun değerlendirilmesi sürecinde, kulübümüzden herhangi bir bilgi talebi ve sorusu olması halinde her tür adımı atmaya hazır olduğumuzu paylaşıyoruz. Ayrıca bu konuyla ilgili olarak maalesef hak ve hukuktan yoksun, tarihi gerçeklerden uzak bir yaklaşımla açıklamalarda bulunan Galatasaray Kulübü'ne yönelik olarak;

"DAVETİMİZ BUGÜN DE GEÇERLİDİR"

1 Nisan 2021 tarihinde "istediğiniz mecrada isterseniz sizin kanalınızda bu konuyu tüm Türkiye önünde tartışmaya davet ediyoruz." demiş ve aynı şekilde 9 Mayıs 2022 tarihinde de bir açıklama yaparak "davetimiz hala geçerlidir." diyerek çağrımızda ısrar etmiştik. Ancak bu çağrılarımıza dair hiçbir yanıt alamamıştık. Davetimiz bugün de geçerlidir. Ya gelin tartışalım ya da ilelebet susun!"

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'den Galatasaray' a çağrı: Ya gelin tartışalım ya da ilelebet susun! - Son Dakika


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