Fenerbahçe\'de Galatasaray derbisine eşi benzeri görülmemiş prim

Spor

Galatasaray ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında kozlarını paylaşacak. Ezeli rakibiyle arasındaki 6 puanlık farkı 3'e indirmeyi hedefleyen sarı-lacivertlilerde yönetim, dev derbi için eşi benzeri görülmemiş bir belirledi.

DEV MAÇA 190 MİLYON TL PRİM

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Anderlecht karşılaşmasını gölgede bırakmamak için Galatasaray derbisinin primini hafta içerisinde açıklamayan başkan Ali Koç, belki de şampiyonluk yarışının düğümünü çözecek dev karşılaşma için kesenin ağzını açtı. Sarı-lacivertli yöneticilerin kendi ceplerinden vermek kaydıyla yaklaşık 5 milyon euroluk (190 milyon TL) bir rakam belirledikleri iddia edildi. Fenerbahçe'de futbolcular, RAMS Park'ta kazanıp lider Galatasaray ile aradaki farkı 3 puana düşürürse şu ana kadar görülmemiş bir primi de ceplerine koymuş olacak.

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak. Dev karşılaşmayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.