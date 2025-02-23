Fenerbahçe'de Galatasaray derbisine eşi benzeri görülmemiş prim - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisine eşi benzeri görülmemiş prim

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Lider olan ezeli rakibi Galatasaray'ı yenerek aradaki puan farkını 3'e indirmek isteyen Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, dev derbi için kesenin ağzını açtı. Sarı-lacivertlilerde yöneticilerin kendi ceplerinden vermek kaydıyla yaklaşık 5 milyon euroluk (190 milyon TL) bir prim belirlendiği öne sürüldü.

23.02.2025 12:08
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Galatasaray ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında kozlarını paylaşacak. Ezeli rakibiyle arasındaki 6 puanlık farkı 3'e indirmeyi hedefleyen sarı-lacivertlilerde yönetim, dev derbi için eşi benzeri görülmemiş bir belirledi.

DEV MAÇA 190 MİLYON TL PRİM

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Anderlecht karşılaşmasını gölgede bırakmamak için Galatasaray derbisinin primini hafta içerisinde açıklamayan başkan Ali Koç, belki de şampiyonluk yarışının düğümünü çözecek dev karşılaşma için kesenin ağzını açtı. Sarı-lacivertli yöneticilerin kendi ceplerinden vermek kaydıyla yaklaşık 5 milyon euroluk (190 milyon TL) bir rakam belirledikleri iddia edildi. Fenerbahçe'de futbolcular, RAMS Park'ta kazanıp lider Galatasaray ile aradaki farkı 3 puana düşürürse şu ana kadar görülmemiş bir primi de ceplerine koymuş olacak.

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak. Dev karşılaşmayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.

Fenerbahçe\'de Galatasaray derbisine eşi benzeri görülmemiş prim

Trendyol Süper Lig, Galatasaray, Fenerbahçe, Ali Koç, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Galatasaray derbisine eşi benzeri görülmemiş prim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Emin Erol:
    it gibi korkuyor Galatasaray fenerbahçe den ayakları titriyor korkudan 25 31 Yanıtla
  • Osman Arslan:
    Şikebahçe ne verirsen ver Galatasaray ın gazabından kurtulamazsınız 27 24 Yanıtla
  • Uğur Gul:
    tek ve en büyük hedefi Galatasaray ı yenmek ve bunu en büyük başarı sayan bir kulüptür Fenerbahçe 26 17 Yanıtla
  • Casper:
    Para Babası Dedesinin Parası Beee 13 15 Yanıtla
  • oktay sayar:
    takımın borcu milyarlarca ,geliri yok ,kazanan futbolcular,başkanda borsadan kazanıp dagitiyor 10 11 Yanıtla
  • 6490203:
    ne kadar içerlediyse artık, zaten gerçek bir takım prim falan olmadan oynar kendini gösterir futbolcu, bu fb de hiç olmamıştır hep bir şike katakulli 13 6 Yanıtla
  • Muhammed Akici:
    ali koç 6 milyon verelim sahadan çekil anlaştık mı ? ne de olsa alışkınsınız. çekilmeye çektirmeye 11 8 Yanıtla
  • 6490203:
    boşa gidecek paralar 11 7 Yanıtla
  • Mehmet Aslan:
    sadece futbolculara mı ? görev alacak hakemler için ve Fenerasyon başkanı Hacıgevşekoğlu için de kesenin ağzını açtı bu haramzadeler :) 9 5 Yanıtla
  • Ali Arat:
    bunun 2 si hakeme 2 si Tff ye 1 ide futbolculara ödenmek üzeredir. 2 6 Yanıtla
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