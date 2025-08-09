Fenerbahçe\'den Galatasaray maçı hakemi için tepki! TFF\'ye flaş çağrı

Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Gaziantep FK- Galatasaray maçının hakemi Ali Şansalan için açıklama yaptı. Sarı-lacivertliler, hakem kararlarının yine aynı takım lehine verildiğini belirterek, MHK ve TFF'ye "Bu rezaletin hesabı derhal sorulmalı" yönünde çağrıda bulundu.

İşte o açıklama;

"Ligin ilk haftasında, daha başlama vuruşunun üzerinden dakikalar yeni geçmişken, yıllardır tüm futbolseverlerin hafızalarına kazınmış hakem kararlarının benzerleri yine aynı takım lehine bu akşam da sahnelenmiştir.

Sezonun ilk gününden itibaren aynı senaryonun yeniden devreye sokulduğunu, tiyatronun perdelerinin yeniden aralandığını tüm Türkiye olarak hep birlikte görüyoruz.

TFF Başkan ve Yönetim Kurulu ilk haftadan bu rezalete imza atan MHK'den bunun hesabını en kısa sürede sormalıdır.

Zira hem VAR ataması hem de Ali Şansalan'ın bu maça atanması zihniyeti apaçık bir şekilde ortaya koymaktadır.

MHK Başkanı'nın dünü, bugünü, geçmişten geleceğe tüm ilişkileri her yönüyle araştırılmalıdır!

Türk futbolundaki bu kirli yapı, er ya da geç herkesin gözü önünde hesap verecektir."