Fenerbahçe'den Gustavo Henrique açıklaması - Son Dakika
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Fenerbahçe'den Gustavo Henrique açıklaması

26.07.2022 16:28
Fenerbahçe'den Gustavo Henrique açıklaması

Fenerbahçe, Gustavo Henrique'nin transferi için oyuncu ve kulübü Flamengo ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Fenerbahçe, Gustavo Henrique'nin transferi için oyuncu ve kulübü Flamengo ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda yarın Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, kadro takviye çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Flamengo forması giyen 29 yaşındaki Brezilyalı stoper Gustavo Henrique ile prensip anlaşmasına vardı. Prensip anlaşmasına varılan Henrique, akşam saatlerinde İstanbul'a gelecek.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Flamengo forması giyen Gustavo Henrique'nin transferi için oyuncu ve kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu detaylı görüşmeler için bugün akşam saatlerinde İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.


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Kaynak: DHA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Dinamo Kiev, Fenerbahçe, Flamengo, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den Gustavo Henrique açıklaması - Son Dakika

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