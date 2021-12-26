Fenerbahçe'den haftalar sonra galibiyeti geldi

Fenerbahçe kötü gidişe Yeni Malatya karşısında "dur" dedi. Sarı-lacivertliler, Ülker Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ekibi 2 golle geçti.
Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, 10. dakikada Filip Novak'ın golüyle öne geçti. Rakip kalede yakaladığı net pozisyonları değerlendiremeyen sarı-lacivertliler ilk yarı farkı artırma fırsatını kaçırdı. Etkili oyununu ikinci yarı da sürdüren Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas, 73. dakikada maçın skorunu belirledi. Mücadeleyi 2-0 kazanan Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk yarısını 32 puanla 4. sırada tamamladı.
Sarı-lacivertli taraftarların bir bölümü, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında yaptıkları tezahüratlarla tepki gösterdikleri başkan Ali Koç ve yönetimi istifaya davet etti. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşma için tribündeki yerlerini alan taraftarlar, futbol takımının yaşadığı kötü gidiş nedeniyle başkan Koç ve yönetime tepkisini dile getirdi.
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