Fenerbahçe'den Leao Açıklaması - Son Dakika
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Fenerbahçe'den Leao Açıklaması

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Fenerbahçe, Rafael Leao için transfer teklifi yapmadığını ve haberlerin asılsız olduğunu belirtti.

Fenerbahçe, Portekizli futbolcu Rafael Leao için transfer teklifi yapmadığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden transfer iddialarına yönelik yapılan açıklamada, "Stuttgart forması giyen Ermedin Demirovi ile Kulübümüzün ilgilendiği yönündeki haberler tamamen asılsızdır. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün söz konusu oyuncuyla ilgili herhangi bir transfer girişimi bulunmamaktadır. Aynı şekilde, Rafael Leo için bonservis bedeli ve maaşıyla birlikte yaklaşık 100 milyon Euro tutarında bir teklif yaptığımız yönündeki iddialar da gerçeği yansıtmamaktadır. Oyuncuya ya da kulübüne bu yönde herhangi bir teklif yapılmamıştır. Tek odağımız, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Grnik Zabrze ile oynayacağımız rövanş karşılaşması ve bu turu geçmektir. Bu süreçte, gerçekleşmemiş transfer girişimlerini gerçekleşmiş gibi gösteren ya da gündemimizde yer almayan oyuncular üzerinden üretilen spekülatif haberlerle taraftarlarımızın odağını dağıtmaya yönelik iddialara itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz" denildi.

Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

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