Fenerbahçe\'den Lookman açıklaması

Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, FB TV'de gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Salar, transfer döneminde dair de konuştu.

'FENERBAHÇE TARİHİ BOYUNCA TEMİNAT MEKTUBU VERMEMİŞTİR'

Gerçekleşmeyen Ademola Lookman transferi hakkında konuşan Murat Salar, kendilerinden teminat mektubu istendiğini belirterek, 'Lookman transferinde Atalanta kulübü teminat mektubu istedi. Fenerbahçe tarihi boyunca teminat mektubu vermemiştir, almamıştır. Hangi bankanın itibarı, 120 yıllık Fenerbahçe kulübünden daha yüksektir? Fenerbahçe'nin itibarının o kağıttan daha fazla olduğunu savunduk. Manchester United'dan, PSG'den oyuncu transfer ettik. Hiçbirine teminat mektubu vermedik. Fenerbahçe kulübü teminat mektupsuz transfer yaptı ve yapacak. Lazio'nun teminat mektubu istemediği bir yerde, başka bir İtalyan kulübünün teminat mektubu istemesi kabul edilemez.' dedi.

'NEYİ ANLATMAMIZ GEREKİYOR DAHA?'

Sözlerine devam eden Murat Salar, "Fenerbahçe'nin bütün lisanslı oyuncularının bonservis bedelleri Fenerbahçe Spor Kulübü olarak ödenmiştir, ödenmeye devam ediyordur. Buradaki tartışmalar neye göre kimden çıkıyor bilmiyorum. Bir şey söylediğinizde kaynak göstermeniz lazım. Yüksek Divan Kurulu'nda açıklama yaptım, 230 milyon euro'ydu ödemelerimiz. 250 milyon euro'ya çıktı. Eğer itirazınız varsa, gelir bakarsınız. Benim bugün bunu çıkıp anlatma ihtiyacım, camiamızın kenetlenmiş olması, kritik bir süreçte olmamız, bir araya gelmiş olmamız. 13 tane final maçına çıkacağız. Kulüp gayet iyi gidiyor. Tekrar sevgi ortamına kavuştuk. Gerçek olmayan, suni bir gündem oluşturuldu, bu yüzden buraya geldim. Fenerbahçe 250 milyon euro'ya yakın ödeme yapmıştır. Anlaşılmayan neresi var? Neyi anlatmamız gerekiyor daha, bilmiyorum ki..." yorumunu yaptı.

'YALANDIR!'

Murat Salar, ayrıca "Gelecekteki Passolig anlaşmasının kırdırılması gibi bir durum söz konusu değildir. Bu, açıkça söylenmiş bir yalandır." ifadelerini kullandı.