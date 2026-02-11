Fenerbahçe'den Lookman açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Fenerbahçe'den Lookman açıklaması

Haberin Videosunu İzleyin
Fenerbahçe\'den Lookman açıklaması
11.02.2026 21:43  Güncelleme: 21:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Fenerbahçe\'den Lookman açıklaması
Haber Videosu

Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Ademola Lookman transferi hakkında da konuşan Salar, ''Lookman transferinde Atalanta kulübü teminat mektubu istedi. Fenerbahçe tarihi boyunca teminat mektubu vermemiştir, almamıştır. Hangi bankanın itibarı, 120 yıllık Fenerbahçe kulübünden daha yüksektir? Fenerbahçe'nin itibarının o kağıttan daha fazla olduğunu savunduk.'' yorumunu yaptı.

Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, FB TV'de gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Salar, transfer döneminde dair de konuştu.

'FENERBAHÇE TARİHİ BOYUNCA TEMİNAT MEKTUBU VERMEMİŞTİR'

Gerçekleşmeyen Ademola Lookman transferi hakkında konuşan Murat Salar, kendilerinden teminat mektubu istendiğini belirterek, 'Lookman transferinde Atalanta kulübü teminat mektubu istedi. Fenerbahçe tarihi boyunca teminat mektubu vermemiştir, almamıştır. Hangi bankanın itibarı, 120 yıllık Fenerbahçe kulübünden daha yüksektir? Fenerbahçe'nin itibarının o kağıttan daha fazla olduğunu savunduk. Manchester United'dan, PSG'den oyuncu transfer ettik. Hiçbirine teminat mektubu vermedik. Fenerbahçe kulübü teminat mektupsuz transfer yaptı ve yapacak. Lazio'nun teminat mektubu istemediği bir yerde, başka bir İtalyan kulübünün teminat mektubu istemesi kabul edilemez.' dedi.

Fenerbahçe'den Lookman açıklaması

'NEYİ ANLATMAMIZ GEREKİYOR DAHA?'

Sözlerine devam eden Murat Salar, "Fenerbahçe'nin bütün lisanslı oyuncularının bonservis bedelleri Fenerbahçe Spor Kulübü olarak ödenmiştir, ödenmeye devam ediyordur. Buradaki tartışmalar neye göre kimden çıkıyor bilmiyorum. Bir şey söylediğinizde kaynak göstermeniz lazım. Yüksek Divan Kurulu'nda açıklama yaptım, 230 milyon euro'ydu ödemelerimiz. 250 milyon euro'ya çıktı. Eğer itirazınız varsa, gelir bakarsınız. Benim bugün bunu çıkıp anlatma ihtiyacım, camiamızın kenetlenmiş olması, kritik bir süreçte olmamız, bir araya gelmiş olmamız. 13 tane final maçına çıkacağız. Kulüp gayet iyi gidiyor. Tekrar sevgi ortamına kavuştuk. Gerçek olmayan, suni bir gündem oluşturuldu, bu yüzden buraya geldim. Fenerbahçe 250 milyon euro'ya yakın ödeme yapmıştır. Anlaşılmayan neresi var? Neyi anlatmamız gerekiyor daha, bilmiyorum ki..." yorumunu yaptı.

'YALANDIR!'

Murat Salar, ayrıca "Gelecekteki Passolig anlaşmasının kırdırılması gibi bir durum söz konusu değildir. Bu, açıkça söylenmiş bir yalandır." ifadelerini kullandı.

Atletico Madrid, Murat Salar, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den Lookman açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Emrah Bilbay Emrah Bilbay:
    he he inandık. 6 5 Yanıtla
  • Ali Arat Ali Arat:
    ali babanız verseydi 5 5 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belediye temizlik aracı ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti Belediye temizlik aracı ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Çete üyesi sanılarak öldürülen madencilerin cesetleri gizli mezarda bulundu Çete üyesi sanılarak öldürülen madencilerin cesetleri gizli mezarda bulundu
Kanada’da liseye silahlı saldırı En az 10 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı Kanada'da liseye silahlı saldırı! En az 10 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı
Petro’ya suikast şoku: Gitmememiz gereken bir yere varıp ölümden kurtuldum Petro'ya suikast şoku: Gitmememiz gereken bir yere varıp ölümden kurtuldum
Elden ele dolaşan görüntü Tartışma alevlenince resmi açıklama geldi Elden ele dolaşan görüntü! Tartışma alevlenince resmi açıklama geldi
AK Partili Tayyar: İlk kez bir hafız bakanımız oldu AK Partili Tayyar: İlk kez bir hafız bakanımız oldu
CHP’den Akın Gürlek’in Adalet Bakanlığı’na atanmasına ilk yorum CHP'den Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı'na atanmasına ilk yorum
Akın Gürlek’ten boşalan koltuğa Can Tuncay oturdu Akın Gürlek'ten boşalan koltuğa Can Tuncay oturdu

21:23
Kayserispor’da Onugkha ile ipler koptu Kadro dışı kaldı, sosyal medya hesaplarını takipten çıktı
Kayserispor'da Onugkha ile ipler koptu! Kadro dışı kaldı, sosyal medya hesaplarını takipten çıktı
21:14
Metin Öztürk’ten Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarını kızdıracak sözler
Metin Öztürk'ten Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarını kızdıracak sözler
21:12
Hülya Avşar’ın filtresiz halini görenlerin ağzı açık kaldı
Hülya Avşar'ın filtresiz halini görenlerin ağzı açık kaldı
21:01
Konut ilanlarında yeni döneme kısa süre kaldı 200 bini kaldırılacak
Konut ilanlarında yeni döneme kısa süre kaldı! 200 bini kaldırılacak
20:45
Celil Nalçakan, Kanbolat Görkem Arslan’la son mesajlaşmasını paylaştı
Celil Nalçakan, Kanbolat Görkem Arslan'la son mesajlaşmasını paylaştı
20:19
AK Partili Tayyar’dan çok konuşulacak “başkanlık“ sistemi eleştirisi
AK Partili Tayyar'dan çok konuşulacak "başkanlık" sistemi eleştirisi
18:57
Miçotakis Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan’la Ege ve Akdeniz’deki sorunlarımız çözümsüz değil
Miçotakis Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan'la Ege ve Akdeniz'deki sorunlarımız çözümsüz değil
18:21
MHP lideri Bahçeli: Yeni bakanlarımızın sonuna kadar arkasında ve yanındayız
MHP lideri Bahçeli: Yeni bakanlarımızın sonuna kadar arkasında ve yanındayız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 22:26:55. #7.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'den Lookman açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.