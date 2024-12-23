Fenerbahçe'den Mourinho'ya Geçmiş Olsun Mesajı

Spor

Fenerbahçe, safra kesesi operasyonu geçiren Teknik Direktör Jose Mourinho'ya geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, ülkesi Portekiz'de safra kesesi operasyonu geçirdi. Sarı-lacivertli kulüp de sosyal medya hesabından Mourinho'ya geçmiş olsun mesajı yayımladı. Açıklamada 61 yaşındaki teknik adamın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - İSTANBUL