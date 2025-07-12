Fenerbahçe, geçen sene devre arasında bonservisini alıp yabancı oyuncu kontenjanı sebebiyle Rusya ekibi Zenit'e kiralanan Ognjen Mimovic'in lisansını çıkardı.
Türkiye Futbol Federasyonunda yer alan bilgiye göre, 20 yaşındaki Sırp sağ bekin lisansı bugün çıkarıldı.
Mimovic, geçen sezon Zenit formasıyla tüm kulvarlarda 25 maça çıktı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'den Ognjen Mimovic müjdesi - Son Dakika
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