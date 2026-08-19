Fenerbahçe'den Omar Fayed İtalya'ya - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe'den Omar Fayed İtalya'ya

Fenerbahçe\'den Omar Fayed İtalya\'ya
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Mısırlı stoper Omar Fayed'in Frosinone Calcio'ya transfer olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe, 2023 yılında kadrosuna kattığı Mısırlı stoper Omar Fayed'in İtalya ekibi Frosinone Calcio'ya transfer olduğunu açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, oyuncunun kalıcı transferi konusunda Frosinone Calcio ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Fenerbahçe'ye imza attıktan sonra Sırbistan'ın Novi Pazar, Belçika'nın Beerschot ve Portekiz'in Arouca takımlarında kiralık olarak forma giyen 23 yaşındaki savunma oyuncusu, kariyerine İtalya Serie A'da devam edecek.

Sarı-lacivertli kulüp, yayımladığı mesajda "Omar Fayed'e kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Fenerbahçe, İtalya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den Omar Fayed İtalya'ya - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye’de tonlarca nükleer madde bulundu Suriye'de tonlarca nükleer madde bulundu
Arif Ahmet Denizolgun’un mezarının açılacağını duyan cemaat mensupları Karacaahmet Mezarlığı’nda toplandı Arif Ahmet Denizolgun'un mezarının açılacağını duyan cemaat mensupları Karacaahmet Mezarlığı'nda toplandı
Gaziantep’te milletvekiline bıçaklı saldırının perde arkası: “Atanamayınca saldırdı“ iddiası Gaziantep'te milletvekiline bıçaklı saldırının perde arkası: "Atanamayınca saldırdı" iddiası
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’den Melih Meriç’e saldırı sonrası ilk açıklama Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den Melih Meriç'e saldırı sonrası ilk açıklama
Trabzon’da emniyet müdürlüğünün bahçesine İHA düştü Trabzon'da emniyet müdürlüğünün bahçesine İHA düştü
Sivasspor’da yetişen Yunus Emre Konak’tan Brenford’a 5 yıllık imza Sivasspor'da yetişen Yunus Emre Konak'tan Brenford'a 5 yıllık imza

18:55
Saçını örme akımına katılan hemşire İkra Avcı meslekten atıldığını duyurdu
Saçını örme akımına katılan hemşire İkra Avcı meslekten atıldığını duyurdu
18:21
Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç’i bıçaklayan Seydi Ahmet Keleş’in ifadesi ortaya çıktı
Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç'i bıçaklayan Seydi Ahmet Keleş'in ifadesi ortaya çıktı
17:56
İstanbul’da deprem mi oldu Vatandaşlar Kandilli’nin sitesine akın etti
İstanbul'da deprem mi oldu? Vatandaşlar Kandilli'nin sitesine akın etti
17:10
Elektrik faturalarına dev zam mı yapılıyor DMM’den açıklama geldi
Elektrik faturalarına dev zam mı yapılıyor? DMM'den açıklama geldi
16:40
ABD’nin sürpriz hamlesi sonrası altın fiyatları şahlandı
ABD'nin sürpriz hamlesi sonrası altın fiyatları şahlandı
16:23
Karısını kurt sanıp öldürdü İşte o koca için verilen karar
Karısını kurt sanıp öldürdü! İşte o koca için verilen karar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2026 19:18:24. #7.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'den Omar Fayed İtalya'ya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.